Francoski najstnik še drugič deklasiral konkurente, Roglič tretji

Paul Seixas je nadgradil predstavo s kronometra in je tekmece ugnal tudi v zahtevni, 164 kilometrov dolgi preizkušnji, ki je imela v zadnji četrtini še prvokategorni vzpon na San Miguel de Aralar. Mladi Francoz je bežal zadnjih 26 kilometrov, potem ko je uspešno napadel prav na vzponu na najvišji vrh današnje trase.

Tekmeci mu niso mogli slediti, hitro si je priboril minuto naskoka in ga na poti do cilja še povečal. Na koncu je bil pred prvo skupino zasledovalcev v cilju s prednostjo minute in 25 sekund.

V tej skupini je bil tudi Primož Roglič. V boju za mesta in bonifikacijske sekunde je bil zelo blizu drugemu mestu, na koncu pa je moral priznati premoč le Dancu Mattiasu Skljelmoseju (Lidl Trek).

Razplet prvih dveh etap je v trdno vodstvo skupnega seštevka postavil mladega francoskega zvezdnika, ki ima zdaj le sekundo manj kot dve minuti naskoka. Njegov najbližji zasledovalec pa je prav Roglič. Tretji je moštveni sotekmovalec slovenskega kolesarja Nemec Florian Lipowitz, ki je bil danes v etapi sicer osmi, za Rogličem pa zaostaja devet sekund.