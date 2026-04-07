Kolesarstvo

Francoski najstnik še drugič deklasiral konkurente, Roglič tretji

Cuevas de Mendukilo, 07. 04. 2026 17.09 pred eno minuto 1 min branja 0

J.B. STA
Primož Roglič

Francoski najstnik Paul Seixas je s samostojnim napadom dobil tudi drugo etapo dirke po Baskiji in tako povečal prednost v skupnem seštevku. Primož Roglič je bil v skupini najbližjih zasledovalcev tretji, v skupnem seštevku pa je drugi z zaostankom 1:59.

Paul Seixas je dobil še drugo etapo dirke po Baskiji.
Paul Seixas je nadgradil predstavo s kronometra in je tekmece ugnal tudi v zahtevni, 164 kilometrov dolgi preizkušnji, ki je imela v zadnji četrtini še prvokategorni vzpon na San Miguel de Aralar. Mladi Francoz je bežal zadnjih 26 kilometrov, potem ko je uspešno napadel prav na vzponu na najvišji vrh današnje trase.

Tekmeci mu niso mogli slediti, hitro si je priboril minuto naskoka in ga na poti do cilja še povečal. Na koncu je bil pred prvo skupino zasledovalcev v cilju s prednostjo minute in 25 sekund.

V tej skupini je bil tudi Primož Roglič. V boju za mesta in bonifikacijske sekunde je bil zelo blizu drugemu mestu, na koncu pa je moral priznati premoč le Dancu Mattiasu Skljelmoseju (Lidl Trek).

Razplet prvih dveh etap je v trdno vodstvo skupnega seštevka postavil mladega francoskega zvezdnika, ki ima zdaj le sekundo manj kot dve minuti naskoka. Njegov najbližji zasledovalec pa je prav Roglič. Tretji je moštveni sotekmovalec slovenskega kolesarja Nemec Florian Lipowitz, ki je bil danes v etapi sicer osmi, za Rogličem pa zaostaja devet sekund.

Tožilstvo potrdilo: med prekrškarji tudi Pogačar

Emirati še naprej z McNultyjem in Vermeerschom

bibaleze
Portal
Tako je videti znana zvezdnica po porodu
To se zgodi v možganih, ko otroci gledajo TikTok vsak dan
To se zgodi v možganih, ko otroci gledajo TikTok vsak dan
Čudovit izlet, ki bo navdušil otroke in starše
Čudovit izlet, ki bo navdušil otroke in starše
Račun za telefon jo je šokiral: kriv Roblox
Račun za telefon jo je šokiral: kriv Roblox
zadovoljna
Portal
Princesi, ki sta ukradli vso pozornost na velikonočni maši
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Izbranka Jana Plestenjaka presenetila z novo frizuro
Izbranka Jana Plestenjaka presenetila z novo frizuro
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
vizita
Portal
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo
Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
Občutek osamljenosti je bolj nevaren kot to, koliko smo dejansko sami
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
cekin
Portal
Triletni hčerki na tisoče evrov, starejša otroka ostajata brez vsega
Premagajte tremo na odru z nasvetom Boruta Pahorja
Premagajte tremo na odru z nasvetom Boruta Pahorja
Igor Koprivnikar: Ne gradimo zgolj poslov, ampak partnerstva
Igor Koprivnikar: Ne gradimo zgolj poslov, ampak partnerstva
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
moskisvet
Portal
Lepotica iz Sarajeva, ki je postala največja ljubezen Edina Džeke
Nagradna igra: Vstopnica za FNC 29
Nagradna igra: Vstopnica za FNC 29
Kdo je Offset? Slavni raper po streljanju v bolnišnici
Kdo je Offset? Slavni raper po streljanju v bolnišnici
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
dominvrt
Portal
Zgodba družine je presenetila tudi ekipo Delovne akcije
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
okusno
Portal
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Super ideja, kako porabiti potico
Super ideja, kako porabiti potico
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Na terapiji
Kmetija
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
