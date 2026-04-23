Kolesarstvo

Francoski najstnik znova navdušil in poslal opozorilo Pogačarju

Mur de Huy, 23. 04. 2026 09.57 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
J.B.
Paul Seixas

19-letni Paul Seixas je še naprej hit letošnje kolesarske sezone. Po zanesljivi zmagi na dirki po Baskiji je s konkurenco znova pometel na prestižni Valonski puščici, s čimer je močno dvignil svoje delnice pred nedeljskim spomenikom Liege–Bastogne–Liege, kjer ga čaka drugi letošnji dvoboj s Tadejem Pogačarjem.

Ko je Paul Seixas na vznožje zadnjega vzpona na legendarni Mur de Huy prišel skupaj z ostalimi favoriti, je bilo jasno, da bo mlademu Francozu skoraj nemogoče preprečiti slavje. Do zmage, s katero je postal najmlajši zmagovalec v bogati zgodovini te dirke, se je izstrelil v zaključnem sektorju, ko so ga konkurenti lahko le nemočno gledali v hrbet.

"Zame je ta zmaga izjemnega pomena. Še lani sem dirko gledal po televiziji, sedaj pa slavim zmago. Neverjetno," je bil na cilju navdušen Francoz, za katerega njegovi rojaki verjamejo, da jim bo v prihodnosti končno pripeljal zmago na dirki po Franciji. Nanjo domačini čakajo že vse od leta 1985.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na stavnicah kotira nad Remcom

Še prej pa se bo Seixas posvetil nadaljevanju ardenskih klasik. V nedeljo ga čaka prestižni Liege–Bastogne–Liege, kjer se bo znova pomeril s Tadejem Pogačarjem. Njun prvi letošnji dvoboj na Strade Bianche se je končal z zmago Slovenca, medtem ko je bil Decathlonov kolesar drugi. 

Pogačar je na stavnicah tudi tokrat prvi favorit (kvota 1,36), sledi mu prav Seixas (kvota 3,75), šele na tretjem mestu pa je domači adut Remco Evenepoel (kvota 7).

"To bo sijajna dirka," se novega spopada z najboljšim na svetu veseli veliki up francoskega kolesarstva. "Skušal se bom držati, kolikor bo to mogoče. Ta zmaga (na Valonski puščici, op. a.) pa je precej dober pokazatelj, da sem v pravi formi."

Paul Seixas je v tej sezoni vpisal že sedem zmag.
FOTO: Profimedia

Pogačarja še ni premagal 

Pogačar in Seixas sta se doslej pomerila 19-krat. Le v enem primeru, na tretji etapi lanskega kriterija po Dofineji, je Francoz vpisal boljši rezultat. Še takrat pa sta v cilj prišla daleč za zmagovalcem v istem času. 

Na vseh enodnevnih preizkušnjah je bil boljši volk s Klanca pri Komendi. Pred že omenjeno dirko Strade Bianche sta se ob koncu lanske sezone srečala na Lombardiji (Pogačar prvi, Seixas sedmi) in evropskem prvenstvu (Pogačar prvi, Seixas tretji).

kolesarstvo paul seixas tadej pogačar

Seixas upravičil vlogo favorita na Valonski puščici

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Podlesničar
23. 04. 2026 11.36
Očitno se doping vrača tudi pri osalih ekipah... no, bo vsaj bolj pošteno za vse.
