Francoski najstnik znova navdušil in poslal opozorilo Pogačarju

Ko je Paul Seixas na vznožje zadnjega vzpona na legendarni Mur de Huy prišel skupaj z ostalimi favoriti, je bilo jasno, da bo mlademu Francozu skoraj nemogoče preprečiti slavje. Do zmage, s katero je postal najmlajši zmagovalec v bogati zgodovini te dirke, se je izstrelil v zaključnem sektorju, ko so ga konkurenti lahko le nemočno gledali v hrbet. "Zame je ta zmaga izjemnega pomena. Še lani sem dirko gledal po televiziji, sedaj pa slavim zmago. Neverjetno," je bil na cilju navdušen Francoz, za katerega njegovi rojaki verjamejo, da jim bo v prihodnosti končno pripeljal zmago na dirki po Franciji. Nanjo domačini čakajo že vse od leta 1985.

Na stavnicah kotira nad Remcom

Še prej pa se bo Seixas posvetil nadaljevanju ardenskih klasik. V nedeljo ga čaka prestižni Liege–Bastogne–Liege, kjer se bo znova pomeril s Tadejem Pogačarjem. Njun prvi letošnji dvoboj na Strade Bianche se je končal z zmago Slovenca, medtem ko je bil Decathlonov kolesar drugi. Pogačar je na stavnicah tudi tokrat prvi favorit (kvota 1,36), sledi mu prav Seixas (kvota 3,75), šele na tretjem mestu pa je domači adut Remco Evenepoel (kvota 7). "To bo sijajna dirka," se novega spopada z najboljšim na svetu veseli veliki up francoskega kolesarstva. "Skušal se bom držati, kolikor bo to mogoče. Ta zmaga (na Valonski puščici, op. a.) pa je precej dober pokazatelj, da sem v pravi formi."

Paul Seixas je v tej sezoni vpisal že sedem zmag. FOTO: Profimedia