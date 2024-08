Froome o Pogačarju: Neverjetno in hkrati osupljivo

Ob naštevanju Pogačarjevih uspehov v tej sezoni ne gre pozabiti, da je pred obema tritedenskima dirkama osvojil tudi Strade Bianche in Liege–Bastogne–Liege. "Glede na vse, kar je počel na klasikah in drugih enodnevnih dirkah to sezono, je preprosto neverjetno, da mu je formo uspelo prenesti najprej na Giro, nato pa še na Tour," se Froome v pogovoru za Velo ni mogel načuditi dominanci kapetana emiratov.

"Neverjetno, preprosto neverjetno. Če so številke, o katerih poročajo, resnične, potem je to neverjetno in hkrati osupljivo," navdušenja nad predstavami kolesarja s Klanca pri Komendi ni skrival Froome. Prav Pogačar je bil med glavnimi razlogi, da je v Keniji rojeni kolesar tudi letos z veseljem spremljal francosko pentljo. "Je fenomenalen športnik. Užitek mi ga je bilo gledati."

Britanec je prvo od sedmih Grand Tour zmag slavil na Vuelti leta 2011, ko jih je štel 26. Na Touru je bil prvič najboljši dve leti kasneje. Pogačar bo 26. rojstni dan praznoval septembra, doslej ima na svojem kontu že neverjetnih 84 zmag, od tega tri rumene majice.

Froome je prepričan, da pozna razloge, zakaj so mladi kolesarji danes bistveno bolj konkurenčni kot nekoč. "Kolesarji v zgodnjih najstniških letih imajo sedaj dostop do treningov in številk profesionalcev. Že pri 13 ali 14 letih trenirajo, kot bi bili profesionalci," je pojasnil in dodal:

"Danes vsi odhajajo na priprave na visoko nadmorsko višino. V mojih časih je to počela le peščica najboljših ekip. Zato so ti kolesarji, ko dopolnijo 20 let, že pripravljeni na največje zmage. Nivo kolesarstva se je na splošno v zadnjih letih zelo dvignil."