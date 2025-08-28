Froome resneje poškodovan po nesreči na treningu

Nesreča na treningu se je zgodila v sredo na jugu Francije v bližini Saint-Raphaela v pokrajini Var, posledično pa so morali 40-letnika s helikopterjem prepeljati v najbližjo bolnišnico, Cyclingnews.com povzema pisanje L'Equipa. Čeprav so sprva pisali, da je Chrisa Frooma na treningu zadel avto, so iz njegove ekipe zapisali, da v nesrečo ni bilo vpleteno nobeno drugo vozilo ali kolesar.

L'Equipe je pred objavo ekipe poročal, da je Froome resneje poškodovan, a razsežnosti poškodb sprva niso navedli. Po informacijah njegove ekipe Israel-Premier Tech, ki je vmes podala sporočilo za javnost, pa si je Froome zlomil več reber, vretence v predelu spodnjega dela hrbta ter si prebodel pljučno krilo, a to ni potrjeno.

"Chrisa Frooma so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Toulonu po včerajšnji nesreči na treningu. Vanjo ni bilo vpletenih drugih kolesarjev," so sprva zapisali in dodali: "Chris je v stabilnem stanju in ni utrpel poškodb glave. Prvi pregledi so potrdili predrta pljuča, pet zlomljenih reber in zlom vretenca v predelu spodnjega dela hrbta. Za slednjega bo potreboval operacijo."

Froome je v zadnjem letu dolgoročne in donosne pogodbe z Israel-Premier Techom, že pred šestimi leti pa je imel hudo nesrečo na treningu, po kateri nikoli ni več ni posegel po najboljših izidih.

V Keniji rojeni Britanec je v karieri štirikrat osvojil dirko po Franciji (2013, 2015, 2016, 2017), slavil pa je tudi na preostalih dveh tritedenskih preizkušnjah. Na Giru je bil najboljši leta 2018, kar je bila tudi njegova zadnja od skupno 46 zmag v karieri, na Vuelti pa je slavil leta 2011 in 2017.

Osvojil je še številne druge večdnevne dirke, večji del kariere pa je preživel v takrat prevladujoči zasedbi Skyja. V zadnjih mesecih je v več pogovorih namignil na konec športne poti, tudi za spletno stran Bici.pro, za katero je dejal, da si želi po koncu kariere ustvariti kolesarski kamp v Afriki, kjer je zelo dejaven tudi v dobrodelnem pogledu.