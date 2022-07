Fuglsanga ustavilo zlomljeno rebro, na Touru še naprej težave s koronavirusom

"Preveč je boleče, da bi nadaljeval, zato je to moja edina možnost," je dejal Fuglsang, ki je bil pred odstopom na 59. mestu v skupnem seštevku z več kot uro in pol zaostanka za rumeno majico, ki jo nosi njegov rojak Jonas Vingegaard .

"Že prej sem poskušal tekmovati z zlomljenim rebrom, se boriti in iti do konca. Toda v tem primeru vem, da ne morem ničesar pridobiti, če poskušam vztrajati," je dodal Danec, dvakratni zmagovalec kriterija Dauphine (2017, 2019), ki je bil prejšnji mesec tretji na dirki po Švici.

"Oba pozitivna ne sodita med prvih 20 v skupni razvrstitvi," so pri Uciju zapisali v izjavi in dodali, da sta "oba kolesarja popolnoma brez simptomov in bosta zato morebiti lahko nadaljevala dirko". Odločitev o tem bo znana v torek zjutraj.

Zaradi omilitve protikoronskih predpisov, ki so jih sprejeli tik pred Tourom, pozitivni kolesarji lahko ostanejo na dirki, če so brez simptomov in nenalezljivi. Novo pravilo so doslej uporabili dvakrat. Luksemburžanu Bobu Jungelsu, ki je bil pozitiven na testu tik pred dirko, so dovolili start in je kasneje zmagal v deveti etapi.

Poljak Rafal Majka, najpomembnejši pomočnik branilca skupne zmage Slovenca Tadeja Pogačarja, pa je kljub pozitivnemu testu prejšnji torek smel nadaljevati dirko.