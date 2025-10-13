Fundacija Tadeja Pogačarja zbrala skoraj 100.000 evrov

Pomemben del sredstev je bil zbran na dobrodelnih licitacijah (42.741 evrov), na katerih so bili na voljo edinstveni kolesarski predmeti Tadeja Pogačarja: od podpisanih majic in čelade do njegovega kolesa Colnago.
Navijači z vsega sveta so pokazali ogromno srce in s svojimi prispevki omogočili, da bo fundacija še naprej širila svoje poslanstvo, so v izjavi za javnost danes sporočili iz Pogačarjeve ekipe.
Posebna zahvala gre tudi donatorju, Banki Sparkasse, ki je s svojo podporo (45.000 evrov) dokazala, da so vrednote športa, solidarnosti in skupnosti tiste, ki nas povezujejo in navdihujejo, so prepričani organizatorji dogodka.
Posamezniki, na nedeljskem izzivu je sodelovalo 1189 udeležencev iz 36 držav, so s prostovoljnimi prispevki dodali 6.908,41 evra.
Tudi ekipa Pogi in Pika pod vodstvom direktorja dirke Mihe Koncilja je v soboto poskrbela za izvedbo dirke Junior Pogi Challenge Generali, kjer se je zbralo kar 330 otrok, v nedeljo pa za varno izpeljavo glavne dirke S Klanca v klanc.
Še posebej je bilo vidnih 45 mladih upov, so prepričani organizatorji, ki so na trasi do začetka vzpona na Krvavec kolesarili takoj za Tadejem Pogačarjem. Prav zanje in njihove sovrstnike, torej za razvoj mladih kolesarjev in kolesark, bo šlo 150.000 evrov iz zbranih sredstev dogodka vseh deležnikov, ki so sodelovali na dvodnevnem dogodku.
