Kolesarstvo
Fundacija Tadeja Pogačarja zbrala skoraj 100.000 evrov

Ljubljana, 13. 10. 2025 13.18 | Posodobljeno pred 59 minutami

Avtor
STA
4

Na kolesarskem izzivu Pogi Challenge so minuli konec tedna zbrali 94.649,41 evra, ki jih bo Fundacija Tadeja Pogačarja namenila predvsem šolskim štipendijam za mlade, ki so preboleli raka ali so v procesu okrevanja. Pri tem sodeluje tudi z društvom Junaki 3. nadstropja, ki že vrsto let nudi podporo otrokom z rakom in njihovim družinam.

Pomemben del sredstev je bil zbran na dobrodelnih licitacijah (42.741 evrov), na katerih so bili na voljo edinstveni kolesarski predmeti Tadeja Pogačarja: od podpisanih majic in čelade do njegovega kolesa Colnago.

Pogačarjev izziv 2025: 'S klanca v klanc'
Pogačarjev izziv 2025: 'S klanca v klanc' FOTO: Luka Kotnik

Navijači z vsega sveta so pokazali ogromno srce in s svojimi prispevki omogočili, da bo fundacija še naprej širila svoje poslanstvo, so v izjavi za javnost danes sporočili iz Pogačarjeve ekipe.

Posebna zahvala gre tudi donatorju, Banki Sparkasse, ki je s svojo podporo (45.000 evrov) dokazala, da so vrednote športa, solidarnosti in skupnosti tiste, ki nas povezujejo in navdihujejo, so prepričani organizatorji dogodka.

Posamezniki, na nedeljskem izzivu je sodelovalo 1189 udeležencev iz 36 držav, so s prostovoljnimi prispevki dodali 6.908,41 evra.

Preberi še Pogačar dobrodelni vzpon na Krvavec končal na drugem mestu

Tudi ekipa Pogi in Pika pod vodstvom direktorja dirke Mihe Koncilja je v soboto poskrbela za izvedbo dirke Junior Pogi Challenge Generali, kjer se je zbralo kar 330 otrok, v nedeljo pa za varno izpeljavo glavne dirke S Klanca v klanc.

Še posebej je bilo vidnih 45 mladih upov, so prepričani organizatorji, ki so na trasi do začetka vzpona na Krvavec kolesarili takoj za Tadejem Pogačarjem. Prav zanje in njihove sovrstnike, torej za razvoj mladih kolesarjev in kolesark, bo šlo 150.000 evrov iz zbranih sredstev dogodka vseh deležnikov, ki so sodelovali na dvodnevnem dogodku.

tadej pogačar Pogi Challenge
KOMENTARJI (4)

Šestka6
13. 10. 2025 13.59
+5
Pohvalno za oba, da sta s svojimi dejanji radodarna. Mogoče je edino škoda, ker sta oba dogodka bila na isti dan. Tako, da se je teta petka težko odločila na katerega bi šla.
ODGOVORI
5 0
petka5
13. 10. 2025 14.20
Primozev je ze tradicionlni 4. In je vedno takoj po Lombardiji...
ODGOVORI
0 0
4krogci
13. 10. 2025 13.41
+6
Roglic 45jurjeu…Pogacar 100jurjeu…zbrano za dobrodelnost…dost povedano
ODGOVORI
8 2
gullit
13. 10. 2025 13.31
+9
Čestitke. Ne samo da je odličen kolesar, rojeni zmagovalec, je še velik humanitarec, veliko denarja je že prispeval, veliko ga še bo. Takih je malo med kolesarji. Zelo lepa gesta, da se tudi druži z navijači. Ponosni smo lahko na našega velikega junaka.
ODGOVORI
9 0
