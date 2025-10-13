Fundacija Tadeja Pogačarja zbrala skoraj 100.000 evrov

Pomemben del sredstev je bil zbran na dobrodelnih licitacijah (42.741 evrov), na katerih so bili na voljo edinstveni kolesarski predmeti Tadeja Pogačarja : od podpisanih majic in čelade do njegovega kolesa Colnago.

Navijači z vsega sveta so pokazali ogromno srce in s svojimi prispevki omogočili, da bo fundacija še naprej širila svoje poslanstvo, so v izjavi za javnost danes sporočili iz Pogačarjeve ekipe.

Posebna zahvala gre tudi donatorju, Banki Sparkasse, ki je s svojo podporo (45.000 evrov) dokazala, da so vrednote športa, solidarnosti in skupnosti tiste, ki nas povezujejo in navdihujejo, so prepričani organizatorji dogodka.

Posamezniki, na nedeljskem izzivu je sodelovalo 1189 udeležencev iz 36 držav, so s prostovoljnimi prispevki dodali 6.908,41 evra.