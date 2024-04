Gregoire zmagovalec pete etape, padec in odstop Lande

Sledil je precej kaotičen uvod v sam zaključek etape, v katerem so tekmovalci skušali ubežati skupini v vodstvu, a nihče se ni uspel vidno oddaljiti. Pet kilometrov pred ciljno črto je zmago napadel Brandon McNulty (UAE Team Emirates), vendar tudi on ni imel dovolj moči, da bi svoj napad izpeljal do konca.

"Navdušen sem, to je moja prva zmaga v svetovni seriji. Kar nekaj časa je preteklo, da so me razglasili za zmagovalca, a ko sem izvedel za to, je bilo veselje še večje, kot če bi zmagal zanesljivo. V sprintu sem trpel, a to je bilo sladko trpljenje, za katerega so zaslužni tudi moštveni kolegi, ki so me 500 metrov pred ciljem pripeljali do ugodnega položaja za sprint," je po svoji prvi odmevni zmagi dejal 21-letni Gregoire.

Vodstvo v skupnem seštevku je ohranil Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), ki je v cilj pripeljal v času zmagovalca. Na drugo mesto v boju za rumeno majico je na račun bonifikacijskih sekund skočil Schachmann, moštveni kolega Primoža Rogliča, ki je moral na četrti etapi po groznem padcu odstopiti.