Gal Glivar do prestižne zmage v Italiji

Gal Glivar je v ciljnem sprintu ugnal Italijana Davideja Donatija na drugem in Ludovica Cresciolija na tretjem mestu. Za Slovencem se je zvrstilo šest Italijanov.

"V profesionalnem kolesarstvu je postalo nekaj običajnega videti Slovenca z dvignjenimi rokami v dresu UAE Emirates. Danes se je čarovnija ponovila tudi v kategoriji do 23 let po zaslugi sijajnega uspeha Gala Glivarja na Giru del Belvedere," so zapisali organizatorji.

"Enaindvajsetletniku iz mladinskega pogona emiratskega velikana je uspel eden redkih podvigov, ki so njegovemu rojaku Tadeju Pogačarju ušli: z dvignjenimi rokami prečkati ciljno črto v mestecu Villa di Cordignano," so dodali.