Ganna pometel s konkurenco, Vingegaard tri minute počasnejši

Filippo Ganna je v Massi po slabih 46 minutah na cesti slavil s povprečno hitrostjo skoraj 55 km/h, posledično pa 29-letniku na skorajda povsem ravninski trasi ni bil kos nihče. Še najbolj se mu je približal ekipni kolega pri Ineosu, Thymen Arensman, ki je kot kandidat za visoka mesta v skupnem seštevku zaostal 1:54 minute. Tretji je bil kot eden redkih specialistov za vožnjo na čas na tem Giru Francoz Remi Cavagna (Groupama-FDJ United), ki je zaostal še pet sekund več. Italijanski as je slavil jubilejno 40. zmago v karieri in 30. v vožnjah na čas. Na tritedenskih dirkah je dobil že devet kronometrov, od tega sedmega na domači pentlji.

"Opravili smo odlično delo čez zimo, še posebej z našimi kandidati za visoka mesta, kot je Arensman, ki se je prav tako izkazal. To je lepa zmaga za nas in zagotovo bomo danes malce proslavljali, saj nas nato čaka še zahtevnih 14 dni garanja," je po zmagi dejal Ganna. "Res sem zadovoljen, da sem po dolgem času odpeljal zares dober kronometer ... Na srečo tudi brez kakšnega klanca," je še smehljaje dodal 29-letni domačin. Če je bila zmaga Ganne vpisana vnaprej, je bilo bolj zanimivo v lovu na rožnato majico. Vodilni Portugalec Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious) je imel namreč pred današnjo etapo 2:24 minute naskoka pred Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike), a je bil v boju z uro daleč od vrha.

Vingegaard je na trasi začel rezervirano, nato v drugem delu stopnjeval ritem, na koncu pa vseeno izgubil več, kot je bilo pričakovati. Ciljno črto je prečkal z zaostankom natanko treh minut za Ganno na 13. mestu, nato pa pogledoval na traso k Eulaliu, ki se je mučil še precej bolj. Portugalec je vseeno storil dovolj, da je zadržal rožnato majico. Po 42 km je uro ustavil z zaostankom 4:57 minute za Ganno in obdržal 27 sekund naskoka pred Vingegaardom. Veliko časa je izgubil doslej na gorskih ciljih odlični Avstrijec Felix Gall (Decathlon CMA CGM), ki je končal na 33. mestu z zaostankom 4:22 minute. Skupno ima Eulalio 27 sekund naskoka pred Vingegaardom, tretji je po novem Arensman z 1:57 minute zaostanka. Gall je padel na četrto mesto (+2:24), na peto pa je napredoval Avstralec Ben O'Connor (Jayco AlUla), ki je danes na solidnem 11. mestu za Ganno zaostal 2:42 minute. V sredo bo na sporedu razgibana etapa od Porcarija do Chiavarija (195 km), ki bo kolesarje popeljala prek štirih klancev. Zadnjega, kjer bodo na voljo tudi bonifikacijske sekunde, bodo prečkali slabih 15 km pred ciljem.

