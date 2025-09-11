Ganna upravičil vlogo favorita, Almeida pridobil deset sekund

Italijanski kolesar Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) je na edinem letošnjem posamičnem kronometru kolesarske dirke po Španiji opravičil vlogo favorita in premagal vse tekmece. Na 12,2 kilometra dolgi progi v Valladolidu se mu je približal Avstralec Jay Vine, zaostal je devet desetink sekunde, tretje mesto pa je zasedel Portugalec Joao Almeida.

Njegov zaostanek v 18. etapi je znašal osem sekund, kar pa je bolj pomembno, skupno vodilnega Danca Jonasa Vingegaarda je premagal za deset sekund in zmanjšal razliko do njega na 40 sekund. "Storil sem vse, kar je bilo v moji moči. Želel bi se večje prednosti, daljšega kronometra, a je, kot je. Do konca so še tri etape, še lahko marsikaj zgodi. Prednost Jonasa je velika, a vedno ima lahko nekdo slab dan, tako da ne bom obupal," je po povsem ravninskem kronometru dejal Joao Almeida, ki je prednost pred tretjeuvrščenim v skupnem seštevku Britancem Tomom Pidcockom povečal na minuto in 59 sekund.

Filippo Ganna je dobil kronometer na letošnji dirki po Španiji. FOTO: Profimedia icon-expand

Kronometer, ki so ga zaradi groženj protestnikov skrajšali za 15 kilometrov, je bil povsem ravninski, primeren za težje kolesarje. Še največ težav so kolesarjem povzročali kar številčni tehnični odseki, a imeli so srečo z vremenom, tako da padcev ni bilo. Taka proga je najbolj ustrezala dvakratnemu svetovnemu prvaku Filippu Ganni, ki se je veselil 35. zmage v karieri, le sedem od teh jih ni dosegel v vožnji na čas. "Za mano je težko obdobje. Po padcu na Touru in odstopu nekaj časa nisem mogel trenirati. Na Vuelto nisem prišel stoodstotno pripravljen, na to pa sem trpel do današnjega dne. Tudi današnje vožnje nisem najbolje začel, nisem našel pravega ritma, na srečo pa je šlo na koncu bolje. Zelo sem vesel današnje zmage," se je smejalo Italijanu, ki je zabeležil drugo zmago na Vuelti in deveto na treh največjih večdnevnih dirkah.

Slovenska kolesarja se nista preveč naprezala, saj jih v naslednjih dveh etapah čaka težko delo. Gal Glivar (Alpecin Deceuninck) je z zaostankom minute in 25 sekund zasedel 98., Domen Novak (UAE Emirates-XRG) pa z zaostankom minute in 38 sekund 117. mesto. Naslednja, 19. etapa bo sicer razgibana, zaključila se bo z vzponom, a bo pomenila predvsem ogrevanje za mnogo težjo sobotno etapo, po kateri bo bržkone že znan zmagovalec.

Izidi, 18. etapa, Valladolid - Valladolid (12,2 km, kronometer):

1. Filippo Ganna (Ita/Ineos Grenadiers) 13:00,89 2. Jay Vine (Avs/UAE Emirates-XRG) + 0,90 3. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates-XRG) 7,57 4. Bruno Armirail (Fra/Decatthlon AG2r La Mondiale) 9,90 5. Ivo Oliviera (Por/UAE Emirates-XRG) 0:10,11 6. Stefan Küng (Švi/Groupama-FDJ) 0:11,35 7. Kelland O'Brien (Avs/Jayco AlUla) 0:14,78 8. Alec Segaert (Bel/Lotto) 0:15,95 9. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 0:18,02 10. Daan Hoole (Niz/Lidl-Trek) 0:18,57 ... 98. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Deceuninck) 1:25,31 117. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 1:37,86 ...

- skupni seštevek (18/21):