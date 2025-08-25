Svetli način
Kolesarstvo

Gaudu ob koncu tretje etape Vuelte presenetil Pedersena

Torino, 25. 08. 2025 18.29 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
Francoz David Gaudu (Groupama-FDJ) je nekoliko presenetljivi zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Španiji. Na italijanskih cestah med San Mauriziom Canavesejem in Ceresom (134,6 km) je v zadnjih 100 m presenetil Danca Madsa Pedersena. Rdečo majico je obdržal še en Danec Jonas Vingegaard.

David Gaudu in Mads Pedersen
David Gaudu in Mads Pedersen FOTO: Profimedia

Pravih razburjenj etapa ni ponudila. V ospredju so bili ubežniki, ki pa si niso privozili večje prednosti. Glavnina je imela ves čas vse pod nadzorom, zadnjega od kolesarjev v begu pa je ujela slabih 20 km pred ciljem. Zadnjih nekaj kilometrov je potekalo malce navkreber, zato je bila v ospredju mešanica sprinterjev in tistih, ki se borijo za skupni seštevek. Tako je bil ves čas pri čelu dirke tudi prvi favorit za končno slavje Jonas Vingegaard, a naposled ni posegel v boj za etapno zmago.

Preberi še Ekipi Jonasa Vingegaarda na Vuelti čez noč ukradli 18 koles

Odločilen je bil zadnji ovinek, v katerega je z več hitrosti pripeljal David Gaudu in ohranil več moči od Madsa Pedersena za presenetljivo zmago. Francoz je že v zahtevni drugi etapi zasedel tretje mesto, danes pa je dobro pripravljenost potrdil s 13. zmago v karieri in tretjo na španskih pentljah. "To je presenečenje. Ko smo na avtobusu pogledali zaključek etape, se je zdel pisan na kožo Pedersenu, ampak dejali so mi, da sem eksploziven in lahko zmagam. Ekipa je opravila res odlično delo in me ves čas držala na čelu dirke. Zelo sem vesel zmage, tudi za ekipo. To je najboljši možni začetek Vuelte," je za organizatorje preizkušnje dejal 28-letni Gaudu.

Pedersen je na drugem mestu zaostal pol kolesa, Vingegaard pa je s tretjim mestom nekoliko v ozadju vseeno osvojil štiri bonifikacijske sekunde. To je bilo dovolj, da je obdržal rdečo majico vodilnega, saj ima zdaj enak čas kot Gaudu. Tretji je skupno Italijan Giulio Ciccone, ki je pripravil teren za svojega moštvenega kolega Pedersena.

Od Slovencev na Vuelti nastopata Domen Novak in Gal Glivar, ki pa sta končala zunaj najboljše stoterice. Glivar je bil z dvema minutama zaostanka 116., Novak pa je na 172. mestu zaostal slabih 11 minut. Novak je na španski pentlji v vlogi pomočnika Portugalcu Joau Almeidi in Špancu Juanu Ayusu, medtem ko Glivar kot debitant na tritedenskih dirkah išče svoje priložnosti med ubežniki. Skupno je Glivar 127. (+11:29), Novak pa 167. (+22:02).

V torek bo na sporedu četrta etapa, ki bo kolesarje iz Italije peljala v Francijo. Čaka jih trasa od Suse do Voirona (206,7 km), razgibana pa bo predvsem v prvi tretjini. Pričakovati je sprinterski zaključek.

kolesarstvo vuelta tretja etapa David Gaudu Mads Pedersen Jonas Vingegaard
KOMENTARJI (2)

nemski_ovcar
25. 08. 2025 19.30
Dolgčas brez Pogija
ODGOVORI
M_teoretik
25. 08. 2025 18.36
Letos je dikanje na Vuelti bolj konkurenčno kot je bilo na Touru!?
ODGOVORI
