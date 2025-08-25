Gaudu ob koncu tretje etape Vuelte presenetil Pedersena

Pravih razburjenj etapa ni ponudila. V ospredju so bili ubežniki, ki pa si niso privozili večje prednosti. Glavnina je imela ves čas vse pod nadzorom, zadnjega od kolesarjev v begu pa je ujela slabih 20 km pred ciljem. Zadnjih nekaj kilometrov je potekalo malce navkreber, zato je bila v ospredju mešanica sprinterjev in tistih, ki se borijo za skupni seštevek. Tako je bil ves čas pri čelu dirke tudi prvi favorit za končno slavje Jonas Vingegaard , a naposled ni posegel v boj za etapno zmago.

Odločilen je bil zadnji ovinek, v katerega je z več hitrosti pripeljal David Gaudu in ohranil več moči od Madsa Pedersena za presenetljivo zmago. Francoz je že v zahtevni drugi etapi zasedel tretje mesto, danes pa je dobro pripravljenost potrdil s 13. zmago v karieri in tretjo na španskih pentljah. "To je presenečenje. Ko smo na avtobusu pogledali zaključek etape, se je zdel pisan na kožo Pedersenu, ampak dejali so mi, da sem eksploziven in lahko zmagam. Ekipa je opravila res odlično delo in me ves čas držala na čelu dirke. Zelo sem vesel zmage, tudi za ekipo. To je najboljši možni začetek Vuelte," je za organizatorje preizkušnje dejal 28-letni Gaudu.

Pedersen je na drugem mestu zaostal pol kolesa, Vingegaard pa je s tretjim mestom nekoliko v ozadju vseeno osvojil štiri bonifikacijske sekunde. To je bilo dovolj, da je obdržal rdečo majico vodilnega, saj ima zdaj enak čas kot Gaudu. Tretji je skupno Italijan Giulio Ciccone, ki je pripravil teren za svojega moštvenega kolega Pedersena.

Od Slovencev na Vuelti nastopata Domen Novak in Gal Glivar, ki pa sta končala zunaj najboljše stoterice. Glivar je bil z dvema minutama zaostanka 116., Novak pa je na 172. mestu zaostal slabih 11 minut. Novak je na španski pentlji v vlogi pomočnika Portugalcu Joau Almeidi in Špancu Juanu Ayusu, medtem ko Glivar kot debitant na tritedenskih dirkah išče svoje priložnosti med ubežniki. Skupno je Glivar 127. (+11:29), Novak pa 167. (+22:02).

V torek bo na sporedu četrta etapa, ki bo kolesarje iz Italije peljala v Francijo. Čaka jih trasa od Suse do Voirona (206,7 km), razgibana pa bo predvsem v prvi tretjini. Pričakovati je sprinterski zaključek.