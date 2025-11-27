Geraint Thomas postal eden izmed vodilnih mož pri Ineosu

"Ta ekipa je moj dom že od prvega dne in prevzem te vloge se mi zdi kot naraven naslednji korak. Toliko sem se naučil od ljudi okoli sebe - kolegov kolesarjev in osebja - in zdaj želim še naprej graditi na našem neverjetnem preteklem uspehu v prihodnosti," je v izjavi za Ineos dejal Geraint Thomas.
Kot so pojasnili v britanski ekipi, bo Thomas tesno sodeloval s prvim možem ekipe Sirom Daveom Brailsfordom in preostalimi člani vodstva, pri čemer bo prispeval k razvoju dirkaške strategije, zaposlovanju kolesarjev in pripravam na dirke.
"Njegovo imenovanje odraža dolgoročno zavezanost ekipe k krepitvi od znotraj, pri čemer izkorišča svoje ogromno znanje o športu in tem, kaj je potrebno za zmago, v korist svojih kolegov Grenadirjev," so še zapisali pri Ineosu.
Ekipa Ineos Grenadiers je med letoma 2012 in 2019 štirikrat zmagala na dirki po Franciji s štirimi različnimi kolesarji. Zadnji uspeh na eni od velikih tritedenskih dirk pa je dosegla leta 2021, ko je Egan Bernal osvojil dirko po Italiji.
Thomas je leta 2018 z ekipo Sky, ki se je leto kasneje preimenovala v Ineos Grenadiers, zmagal na dirki po Franciji.
