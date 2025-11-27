Geraint Thomas postal eden izmed vodilnih mož pri Ineosu

"Ta ekipa je moj dom že od prvega dne in prevzem te vloge se mi zdi kot naraven naslednji korak. Toliko sem se naučil od ljudi okoli sebe - kolegov kolesarjev in osebja - in zdaj želim še naprej graditi na našem neverjetnem preteklem uspehu v prihodnosti," je v izjavi za Ineos dejal Geraint Thomas.

Kot so pojasnili v britanski ekipi, bo Thomas tesno sodeloval s prvim možem ekipe Sirom Daveom Brailsfordom in preostalimi člani vodstva, pri čemer bo prispeval k razvoju dirkaške strategije, zaposlovanju kolesarjev in pripravam na dirke.