Geraint Thomas: Roglič me je 'razbil' in si zasluži skupno zmago

Primož Roglič lahko v svoj bogat življenjepis uspehov tako doda še zmago na Giru d'Italia. Pred tem je priljubljeni "Rogla" osvojil tri Vuelte (dirke po Španiji, op. p.) in bil pred tremi leti tako rekoč na pragu osvojitve največje lovorike v svetu kolesarstva, a mu je prav ta vožnja na čas odvzela zmago vseh zmag v dvoboju z rojakom Tadejem Pogačarjem . Tour de France je in bo ostal rakova rana nekdanjega smučarskega skakalca, ki bi – v to smo stoodstotno prepričani – vse dozdajšnje zmage na klasičnih tritedenskih dirkah zamenjal za slavje v Parizu.

Primož Roglič in Geraint Thomas sta odmerila moči, na koncu pa je daljšo potegnil naš kolesarski as, ki je prehitel britanskega tekmeca za bržkone svojo prvo skupno zmago na dirkah po Italiji.

Dirka po Italiji z letnico 2023 bo zagotovo zapisana z zlatimi črkami v zgodovino ne le slovenskega kolesarstva, temveč našega športa nasploh. Roglič je znova dokazal, da je iz šampionskega testa. Tudi ko je dobra dva kilometra pred koncem zasilno sestopil s kolesa, ker se mu je snela veriga, ni 'izgubil glave', ampak je nadaljeval od tam, kjer se je za hip ustavil ter v slogu največjih mojstrov tega športa najprej nadoknadil in si le nekaj metrov pozneje z nekaj malega dodatka bržčas prikolesaril težko ulovljivo prednost.

Da bo po predčasnem odhodu z Gira Remca Evenepoela Primožev največji tekmec za končno zmago Britanec Geraint Thomas, je bilo kaj kmalu jasno. Čeprav v zrelih kolesarskih letih, je Thomas odlično kljuboval materi naravi, a ko je bilo treba postaviti piko na i, je do izraza prišla večja svežina v nogah našega asa. "Ne iščem izgovorov za včerajšnji poraz, a dejstvo je, da so mi noge proti koncu kronometra pošteno pešale. Na kolesu se preprosto nisem počutil najbolje in če sem že izgubil vojno, je bolje, da sem jo izgubil s takšno razliko. Primož si je to zmago nedvomno zaslužil, kljub tehničnim težavam me je 'razbil' in vseeno zmagal za 40 sekund, kar je izjemen rezultat," je Thomas športno čestital Primožu Rogliču za njegovo prvo skupno zmago v karieri, ko se govori o dirkah po Italiji.