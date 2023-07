Gianetti optimističen: Tudi če bi za deset sekund vodili, bi bilo enako

Tadej Pogačar v skupnem seštevku za Jonasom Vingegaardom zaostaja pičlih deset sekund. Če bi se francoska pentlja končala danes, bi to bila druga najmanjša razlika v njeni več kot stoletni zgodovini. Najtesnejši razplet Toura smo videli leta 1989, ko je Američan Greg LeMond domačina Laurenta Fignona ugnal za vsega osem sekund.

Mauro Gianetti pravi, da so pri UAE Team Emirates zaenkrat zadovoljni s potekom Toura, a na češnjo na torti še čakajo. "Začeli smo z zmago in rumeno majico ( Adama Yatesa , op. a.). Seveda bi bilo bolje, če bi tudi zdaj imeli rumeno majico, ampak še vedno trdno verjamemo, da lahko dobimo ta Tour. Še vedno imamo veliko priložnosti, da vzamemo rumeno majico."

Gianetti priznava, da imamo čast spremljati enega najboljših Tourov v vsej zgodovini, a v isti sapi dodaja: "Še lepše bi bilo, če bi bili v rumenem." Za kapetana ekipe, ki pri 24 letih napada že tretjo zmago na najprestižnejši kolesarski dirki na svetu, Gianetti še pravi, da je iz etape v etapo v boljši formi. Prav zato se z desetsekundnim zaostankom ne obremenjuje preveč.

"Vedeli smo, da bi lahko v prvem tednu prišlo do razlik, ker se je Tadej vračal po daljšem obdobju brez tekmovanj. Alpske etape so bile pomembne. Vzeli smo nekaj sekund, potem pa eno tudi izgubili. To je velik dvoboj, a tudi če bi bili v rumenem za deset sekund, bi bilo bolj ali manj enako. Nič ni gotovega."