Gilbert meni, da mora Jumbo-Visma Pogačarja napasti zgodaj

"Vsi vedo za poškodbo Pogačarja, ki mu je vzela kar nekaj časa za sanacijo. Uspešno se je vrnil in zmagal na obeh slovenskih državnih prvenstvih (v kronometru in cestni dirki), vendar raven teh dirk ni na nivoju World Toura. V Sloveniji imajo sicer kakovostne kolesarje, a razen njega in Rogliča, ki ni dirkal, ostali niso na najvišji ravni. Torej te zmage za Tour ne pomenijo preveč," je prepričan Gilbert, ki bi se dirke po Franciji lotil tako: "Če bi bil odločilni mož pri Jumbo-Vismi, bi šel od prvega dneva dirke na polno in stavil na to, da se Pogačar po zgodnjem zaostanku ne bo vrnil v dirko. Kajti če Pogačar ne bo optimalno pripravljen, se bo to poznalo v prvem tednu. Iskal bo morda nekaj hitrosti v nogah, morda tekmovalni ritem. In če mu dovolite, da se vrne v dirko, bo prepozno. Pričakujem, da bo Jumbo-Visma od prvega dneva dirkala na polno in poskusila ustvariti čim večjo razliko pred Pogačarjem. Zato mislim, da bo začetek Toura zelo zanimiv."