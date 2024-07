Girmay do tretje etapne zmage, Roglič po padcu zdrsnil na šesto mesto

Zaključek ravninske etape od Aurillaca do Villeneuve-sur-Lota je zaznamoval padec, v katerem je bil udeležen tudi Primož Roglič . Slednji je izgubil več kot dve minuti in v cilj prikolesaril z precejšnjim zaostankom ter v skupnem seštevku letošnjega Toura iz četrtega mesta zdrsnil na šesto.

Ekipi TotalEnergies odtujenih 11 koles, škoda ocenjena na 150 tisoč evrov

12. tekmovalni dan bi se za ekipo TotalEnergies težko začel slabše, kot se je. Četrtkovo jutro jim je prineslo spoznanje, da so čez noč ostali brez 11 koles, ki so jih tatovi v Lioranu ukradli. Po poročanjih francoskih medijev so tatovi vdrli v ekipni tovornjak in odpeljali kolesa, katerih skupna vrednost je ocenjena na 150 tisoč evrov. "Ne vemo, kako je prišlo do tega. Vdrli so v tovornjak in 11 koles je izginilo. Sam sem imel srečo, ker so odtujili moje rezervno kolo, vsi pa žal niso imeli te sreče," je o dogodku povedal Steff Cras.

Ekipi TotalEnergies so na pomoč priskočila ostala moštva, tako da so lahko normalno začeli z 12. etapo dirke po Franciji. "To je žal del tega športa, ampak kolesarji se s tem ne obremenjujejo," je dodal vodja ekipe Jean-Rene Bernaudeau.

Spomnimo, podoben škandal smo videli na lanski dirki po Sloveniji, ko je španska ekipa Euskaltel Euskadi ostala brez kombija s 14 kolesi, škoda pa je bila ocenjena na 350 tisoč evrov.