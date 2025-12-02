Giro 2026: uvodne tri etape v Bolgariji

Italijanska pentlja se bo 16. v 109 izvedbah začela v tujini. Tokrat v Bolgariji, kjer bodo uvodne tri etape, zaključek pa bo v Rimu, in sicer osmič v zgodovini, so organizatorji obelodanili na predstavitvi v italijanski prestolnici.
Kolesarje čaka 21 etap, od tega ena vožnja na čas v Toskani, osem ravninskih etap, sedem gorskih etap in pet visokogorskih preizkušenj. Sedem etap se bo končalo z vzponom.
Iz Bolgarije se bo kolesarska karavana letos preselila na jug Italije in se potem vila proti severu, kjer bo verjetno tudi padla dokončna odločitev o končnem zmagovalcu. Na zadnjih dveh etapah bodo namreč tekmovalci morali premagati 8700 "višincev" od skupno skoraj 50.000. Po predzadnji etapi, ta se bo začela v Furlaniji v Huminu, se bodo kolesarji podali še v Rim, kjer bo konec dirke.
Od leta 2010 se je Giro d'Italia sedemkrat začel v tujini, letos se je v Albaniji, dirko je na koncu dobil Britanec Simon Yates.
Ženski giro pa bo med 30. majem in 7. junijem, začel se bo v Cesenaticu, končal pa v Saluzzu. Italijanka Elisa Longo Borghini bo branila naslov na dirki, ki bo dolga 1153,7 km in bo imela 12.500 višinskih metrov.
Etape moške dirke po Italiji 2026:
1. etapa, 8. maj: Nesebar (Bolgarija) - Burgas (Bolgarija), 156 km
2. etapa, 9. maj: Burgas (Bolgarija) - Veliko Tarnovo (Bolgarija), 220 km
3. etapa, 10. maj: Plovdiv (Bolgarija) - Sofija (Bolgarija), 174 km
- prost dan, 11. maj
4. etapa, 12. maj: Catanzaro - Cosenza, 144 km
5. etapa, 13. maj: Praia a Mare - Potenza, 204 km
6. etapa, 14. maj: Paestum - Neapelj, 161 km
7. etapa, 15. maj: Formia - Blockhaus, 246 km
8. etapa, 16. maj: Chieti - Fermo, 159 km
9. etapa, 17. maj: Cervia - Corno alle Scale, 184 km
- prost dan, 18. maj
10. etapa, 19. maj: Viareggio - Massa, vožnja na čas, 40,2 km
11. etapa, 20. maj: Porcari - Chiavari, 178 km
12. etapa, 21. maj: Imperia - Novi Ligure, 177 km
13. etapa, 22. maj: Alessandria - Verbania, 186 km
14. etapa, 23. maj: Aosta - Pila, 133 km
15. etapa, 24. maj: Voghera - Milano, 136 km
- prost dan, 25. maj
16. etapa, 26. maj: Bellinzona (Švica) - Cari (Švica), 113 km
17. etapa, 27. maj: Cassano d'Adda - Andalo, 200 km
18. etapa, 28. maj: Fai della Paganella - Pieve di Soligo, 167 km
19. etapa, 29. maj: Feltre - Piani di Pezze, 151 km
20. etapa, 30. maj: Humin - Piancavallo, 199 km
21. etapa, 31. maj: Rim - Rim, 131 km
