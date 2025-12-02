Svetli način
Kolesarstvo

Giro 2026: uvodne tri etape v Bolgariji

Rim, 02. 12. 2025 08.46 | Posodobljeno pred 1 uro

Organizatorji kolesarske dirke po Italiji so predstavili traso za tritedensko dirko leta 2026. Ta se bo začela 8. maja v Bolgariji, končala pa 31. maja v Rimu. Kolesarji bodo skupaj prevozili 3459 kilometrov in opravili 49.150 višinskih metrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Italijanska pentlja se bo 16. v 109 izvedbah začela v tujini. Tokrat v Bolgariji, kjer bodo uvodne tri etape, zaključek pa bo v Rimu, in sicer osmič v zgodovini, so organizatorji obelodanili na predstavitvi v italijanski prestolnici.

Kolesarje čaka 21 etap, od tega ena vožnja na čas v Toskani, osem ravninskih etap, sedem gorskih etap in pet visokogorskih preizkušenj. Sedem etap se bo končalo z vzponom.

Iz Bolgarije se bo kolesarska karavana letos preselila na jug Italije in se potem vila proti severu, kjer bo verjetno tudi padla dokončna odločitev o končnem zmagovalcu. Na zadnjih dveh etapah bodo namreč tekmovalci morali premagati 8700 "višincev" od skupno skoraj 50.000. Po predzadnji etapi, ta se bo začela v Furlaniji v Huminu, se bodo kolesarji podali še v Rim, kjer bo konec dirke.

Simon Yates
Simon Yates FOTO: Profimedia

Od leta 2010 se je Giro d'Italia sedemkrat začel v tujini, letos se je v Albaniji, dirko je na koncu dobil Britanec Simon Yates.

Ženski giro pa bo med 30. majem in 7. junijem, začel se bo v Cesenaticu, končal pa v Saluzzu. Italijanka Elisa Longo Borghini bo branila naslov na dirki, ki bo dolga 1153,7 km in bo imela 12.500 višinskih metrov.

Etape moške dirke po Italiji 2026:
1. etapa, 8. maj: Nesebar (Bolgarija) - Burgas (Bolgarija), 156 km

2. etapa, 9. maj: Burgas (Bolgarija) - Veliko Tarnovo (Bolgarija), 220 km

3. etapa, 10. maj: Plovdiv (Bolgarija) - Sofija (Bolgarija), 174 km

- prost dan, 11. maj

4. etapa, 12. maj: Catanzaro - Cosenza, 144 km

5. etapa, 13. maj: Praia a Mare - Potenza, 204 km

6. etapa, 14. maj: Paestum - Neapelj, 161 km

7. etapa, 15. maj: Formia - Blockhaus, 246 km

8. etapa, 16. maj: Chieti - Fermo, 159 km

9. etapa, 17. maj: Cervia - Corno alle Scale, 184 km

- prost dan, 18. maj

10. etapa, 19. maj: Viareggio - Massa, vožnja na čas, 40,2 km

11. etapa, 20. maj: Porcari - Chiavari, 178 km

12. etapa, 21. maj: Imperia - Novi Ligure, 177 km

13. etapa, 22. maj: Alessandria - Verbania, 186 km

14. etapa, 23. maj: Aosta - Pila, 133 km

15. etapa, 24. maj: Voghera - Milano, 136 km

- prost dan, 25. maj

16. etapa, 26. maj: Bellinzona (Švica) - Cari (Švica), 113 km

17. etapa, 27. maj: Cassano d'Adda - Andalo, 200 km

18. etapa, 28. maj: Fai della Paganella - Pieve di Soligo, 167 km

19. etapa, 29. maj: Feltre - Piani di Pezze, 151 km

20. etapa, 30. maj: Humin - Piancavallo, 199 km

21. etapa, 31. maj: Rim - Rim, 131 km

kolesarstvo giro
