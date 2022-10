Giro del'Emilia pripadel Masu, ki je v zaključku strl Pogačarja

To je bila za Tadeja Pogačarja prva dirka po vrnitvi s SP v Avstraliji, kjer ni uspel priti do kolajne.

Na zahtevni 187 kilometrov – v zaključku dirke so tekmovalci morali petkrat premagati vzpon na San Luco – dolgi progi je bil močnejši Španec Enric Mas (Movistar), ki je imel na koncu 12 sekund prednosti pred kapetanom ekipe UAE Emirates. Tretje in četrto mesto sta osvojila veterana, Italijan Domenico Pozzovivo in Španec Alejandro Valverde.

"Vsi vemo, kdo in kaj je Tadej Pogačar. Zame je velika čast, da sem ga uspel premagati," navdušenja po zmagi ni skrival Mas. "Na srečo sem imel skoraj do konca ob sebi Alejandra Valverdeja. Boril se je kot lev, tudi zaradi njega mi je na koncu uspelo," je Mas pohvalil izkušenejšega ekipnega kolega, za katerega je to zadnja sezona v kolesarski karavani.