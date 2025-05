Giro še osmič čez Slovenijo, v Novi Gorici pričakujejo sprinterski zaključek

Kolesarji bodo v Slovenijo vstopili na Plešivem, prečkali Brda in se zapeljali skozi Medano, Dobrovo, Šmartno, Kojsko in Hum. Trasa se bo za nekaj kilometrov vrnila v Italijo in se skozi Števerjan zapeljala v Novo Gorico, kjer bosta potekala dva kroga. V Brdih bo karavana okoli 16. ure, v Novi Gorici pa med 16.30 in 17. uro.