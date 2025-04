Giro tudi letos skozi Slovenijo

Dirka bo po Brdih vodila od Plešivega, Medane, Dobrovega, Šmartnega do Huma in nato do Števerjana v Gorico, preko mejnega prehoda v Rožni dolini v Novo Gorico ter dva kroga po mestnih ulicah do cilja.

14. etapa se bo končala 24. maja 2025 na Trgu Evrope, ki povezuje obe Gorici in je v letošnjem letu del programa Evropske prestolnice kulture. Za povezavo z EPK bodo tisti majski konec tedna, med 23. in 25. majem, skrbele tudi številne kulturne in družabne prireditve, zato organizatorji na Goriškem pričakujejo številne obiskovalce.