Letošnje vzdušje navdušilo organizatorje: Giro tudi prihodnje leto po Sloveniji

V soboto je tržaški časnik Il Piccolo razkril furlansko etapo Gira 2022, pri čemer je potrdil govorice, da bo to drugo leto zapored čezmejna etapa z vnovičnim obiskom Slovenije. Vrnitev dirke po Italiji po dolgih 17 letih je bila letos 23. maja pravi praznik v Brdih, topel sprejem s kopico navijačev in vzdušjem pa je bil opažen tudi v Italiji in kolesarskem svetu, ki so ga navdušili zlasti prizori z vzpona v Gornje Cerovo.

Isti vir je v sobotni izdaji zapisal, da se bo 19. etapa 105. dirke po Italiji bržkone začela v obmorskem letovišču Lignano, po obisku Nadiške in Terske doline pa naj bi šla čez mejo v Posočje in Kobarid ter nazaj v Italijo, pri čemer je kot mogoč cilj omenjeno romarsko središče na Stari Gori nad Čedadom, le lučaj od meje v Brdih.

"Da, drži. V tem trenutku je tako, da bo Giro šel skozi Kobarid. Ni še popolnoma stoodstotno, a z organizatorji iz Furlanije smo bili načeloma dogovorjeni že junija," je za MMC novico o gostovanju Gira v občini Kobarid dejal župan Marko Matajurc in potrdil slovenski del trase 19. etape: prečkanje meje čez Učje in spust proti Soči, mimo Trnovega v Kobarid, od tam pa za Idrsko in vzpon na Livek in Livške ravni do Kolovrata ter čez sedlo Solarji nazaj v Italijo.