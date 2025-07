Giro: Urška Žigart v kraljevski etapi sedma

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kraljevska etapa s 3700 višinskimi metri se je končala na zahtevni vrh Monte Nerone (14,8 km/6,6 %), že prej pa so morale kolesarke premagati številne krajše vzpone v prvih 100 km. Največ moči je imela na koncu Sarah Gigante , ki se je 2,5 km pred koncem odlepila od skupine vodilnih, ciljno črto pa prečkala 45 sekund pred Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ). Tretje mesto je pripadlo Kanadčanki Isabelli Holmgren (Movistar), ki je zaostala 1:14 minute.

Urška Žigart je ciljno črto prepeljala 1:37 minute za zmagovalko in se učvrstila med najboljšo deseterico v skupnem seštevku. V njem je pridobila dve mesti in je osma, za Longo Borghini pa zaostaja 4:32 minute. Italijanka, ki je pred ubranitvijo lanske zmage, ima pred zadnjo etapo 22 sekund naskoka pred Švicarko Marlen Reusser (Movistar). Gigante je napredovala za tri mesta in je zdaj tretja z zaostankom 1:11 minute.

Žigart je lani na Giro Donne zasedla 12. mesto, kar je bila njena najboljša uvrstitev na največjih treh dirkah v ženskem koledarju (Tour, Vuelta). Pred nekaj tedni je bila na dirki po Švici peta, kar je bila njena uvrstitev kariere v svetovni seriji.