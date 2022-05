Giro z dvema Slovencema tudi z etapo po slovenskih cestah

V petek se bo v madžarski Budimpešti z etapo do Višegrada začela 105. kolesarska dirka po Italiji. Na njej bosta nastopila dva Slovenca, oba v dresu moštva Bahrain-Victorious. To bosta Domen Novak in Jan Tratnik, ki že z nestrpnostjo pogledujeta proti 19. etapi 27. maja, ko bo rožnata pentlja za natanko 37,6 km zavila tudi v Slovenijo.

icon-expand Kasnejši zmagovalec 15. etape Victor Campenaerts med zadnjim vzponom na Gornje Cerovo FOTO: Jakob Batič

Že leta 2021 so Goriška Brda gostila del 15. etape na Giru in se vtisnila v spomin po množicah navijačev ob cestah. Podobno organizatorji ob sproščenih ukrepih proti novemu koronavirusu pričakujejo tudi v eni zadnjih etap letošnje preizkušnje. Zadnji teden namreč prinaša največ priložnosti najboljšim v boju za skupno zmago, med njimi tudi deloma slovensko 19. etapo od Marano Lagunareja do cilja v Castelmonteju oziroma pri svetišču Stara gora nad Čedadom (177 km) tik ob slovenski meji. V njej bodo morali kolesarji premagati kar 3230 višinskih metrov. Med 101. in 138. kilometrom bo trasa potekala po Sloveniji in se prek Trnovega ob Soči spustila do Kobarida, od koder bo sledil zahteven desetkilometrski vzpon na Kolovrat s povprečnim naklonom skoraj deset odstotkov.

icon-expand Jan Tratnik FOTO: AP

Tratnik upa na ponovitev Gira 2020 To etapo si je med ubežniki v koledarju podčrtal tudi Tratnik. Idrijčan je specialist za pobege, na dirki po Italiji pa je že slavil etapno zmago, ko je bil najboljši v neposredni bližini slovenske meje v Benečiji v 16. etapi dirke pred dvema letoma. Tratnik ima za sabo odlično sezono, tudi z nekaj vidnimi uvrstitvami, četudi po navadi deluje v vlogi pomočnika. Tako je na dirki Milano – Sanremo zasedel deveto mesto, deveti je bil tudi v Belgiji na dirki Dwars door Vlaanderen, 12. pa nato na največji belgijski klasiki, dirki po Flandriji in nato še na največji nizozemski preizkušnji Amstel Gold. Dvaintridesetletnik ne skriva ambicij na Giru, na katerega se pripravlja zadnje tri tedne. "Srečen in vesel sem, da bo del trase potekal po Sloveniji in da bom lahko nastopil tam, kjer sem doma. Neverjetno je, da se bo karavana Gira že drugič v dveh letih zapeljala po Sloveniji, a obenem nič nenavadnega, saj je Slovenija v zadnjih letih postala zibelka najboljših kolesarjev na svetu," je za RTV Slovenija pred časom dejal Tratnik. Start 19. etape bo ob Jadranski obali v Marano Lagunareju. V Slovenijo bodo kolesarji vstopili na mejnem prehodu Učja, se spustili do Žage in nato pot nadaljevali do Srpenice proti Trnovemu ob Soči do Kobarida. Takoj zatem se bo pri vasi Idrsko začel najzanimivejši del slovenske etape in tudi eden najzahtevnejših vzponov celotne italijanske pentlje. Kolesarji se bodo povzpeli na Kolovrat, v 10,3 km pa bodo morali premagati kar 950 višinskih metrov. Slovenijo bodo nato zapustili pri Solarjih in dirko nadaljevali v Italiji vse do cilja etape pri svetišču Stara gora.

icon-expand Tadej Pogačar in Primož Roglič FOTO: AP

Ob odsotnosti Pogačarja, Rogliča in Bernala dirka povsem odprta Poleg zanimive slovenske etape se bo odvijal še ogorčen boj za skupno zmago. Izrazitih favoritov tako rekoč ni, ob odsotnosti v zadnjih letih najboljših kolesarjev na tritedenskih dirkah, Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in lanskega zmagovalca Gira Kolumbijca Egana Bernala, je dirka povsem odprta. Stavnice največ možnosti pripisujejo širokemu krogu kolesarjev, med njimi so Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Španci Pello Bilbao, Mikel Landa (oba Bahrain-Victorious) in Alejandro Valverde (Movistar), Nizozemec Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), Britanca Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) in Simon Yates (BikeExchange-Jayco) ter Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates). Nastopili bodo še številni drugi, ki bodo ob odsotnosti obeh najboljših Slovencev, Pogačarja in Rogliča, iskali pot do zmage. Šestindvajsetletni Domen Novak bo po solidnih predstavah v prvem delu sezone, v katerem je zbral 25 tekmovalnih dni, skušal pomagati Landi in Bilbau do čim boljše uvrstitve, na kakšni od etap pa bo dobil priložnost med ubežniki, če jo bo seveda zgrabil. Veliko pozornosti bo deležen tudi Britanec Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl), ki je v karieri dobil 15 etap na Giru. Sorekorder po etapnih zmagah na dirki po Franciji (34) pa bo bržčas zaradi nastopa na Giru nato julija ostal brez dirkanja na Touru.

icon-expand Egan Bernal FOTO: AP