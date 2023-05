Roglič obdržal skupno drugo mesto

Petkov dan je rezerviran za 19. etapo Dirke po Italiji od Longaroneja do Tre Cime di Lavareda (183 km), ki jo imenujemo tudi kraljevska etapa. Kolesarji so morali opraviti s kar petimi kategoriziranimi klanci in 5400 višinskimi metri. Do konca etape je še nekje dober kilometer. Predvsem zadnji štirje kilometri se postavijo pokonci s povprečnim naklonom 11,7 odstotka. V soboto v kronometru sledi že najtežji vzpon na dirki na Svete Višarje.

icon-expand 19. etapa dirke po Italiji FOTO: giroditalia.it - skupno: 1. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 76:25:51 2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 0:29 3. Joao Almeida (Por/UAE Emirates) 0:39 4. Eddie Dunbar (Irs/Jayco-AIUla) 3:39 5. Damiano Caruso (Ita/Bahrain-Victorious) 3:51 6. Lennard Kämna (Nem/Bora-Hansgrohe) 4:27 7. Thibaut Pinot (Fra/FDJ) 4:43 8. Andreas Leknessund (Nor/DSM) 4:47 9. Thymen Arensman (Niz/Ineos Grenadiers) 4:53 10. Laurens de Plus (Bel/Ineos Grenadiers) 5:52