Glavni cilj na Touru je rumena majica

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je optimističen, da se lahko pri ekipi njegove partnerke Urške Žigart - AG Insurance–Soudal na letošnji dirki po Franciji borijo za rumeno majico.

"Decembra sploh ni bila v načrtu za nastop na dirki po Franciji. Nato je odlično odpeljala Giro in Vuelto, zato so se v ekipi odločili, da jo uvrstijo v zasedbo za Tour," je povedal Pogačar.

Dodal je, da je Žigartova po padcu na dirki po Švici, v katerem si je zlomila čeljust, okrevala presenetljivo hitro. "Okrevanje je potekalo odlično. S polnimi treningi je začela že prej, kot so ji sprva svetovali zdravniki," je dejal Komendčan. Prepričan je, da na Tour prihaja odlično pripravljena. "Na Tour prihaja v vrhunski formi. Njena naloga je pomagati Kim Le Court Pienaar v lovu na rumeno majico, kar je tudi glavni cilj ekipe. S tako močno zasedbo verjamejo, da lahko odpeljejo izjemen Tour."