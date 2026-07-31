Glavni cilj na Touru je rumena majica

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je optimističen, da se lahko pri ekipi njegove partnerke Urške Žigart - AG Insurance–Soudal na letošnji dirki po Franciji borijo za rumeno majico.
"Decembra sploh ni bila v načrtu za nastop na dirki po Franciji. Nato je odlično odpeljala Giro in Vuelto, zato so se v ekipi odločili, da jo uvrstijo v zasedbo za Tour," je povedal Pogačar.
Dodal je, da je Žigartova po padcu na dirki po Švici, v katerem si je zlomila čeljust, okrevala presenetljivo hitro. "Okrevanje je potekalo odlično. S polnimi treningi je začela že prej, kot so ji sprva svetovali zdravniki," je dejal Komendčan. Prepričan je, da na Tour prihaja odlično pripravljena. "Na Tour prihaja v vrhunski formi. Njena naloga je pomagati Kim Le Court Pienaar v lovu na rumeno majico, kar je tudi glavni cilj ekipe. S tako močno zasedbo verjamejo, da lahko odpeljejo izjemen Tour."
29-letnica je dejala, da se pred dirko po Franciji dobro počuti: "Po strašnem padcu sem si rekla, da moram uživati življenje in to bom poskušala tukaj. Glavna moja naloga bo, da pomagam Kim pri lovljenju rumene majice, seveda pa imam tudi svoje osebne želje," je v pogovoru za Velo dejala Žigartova.
Žigartova pravi, da se samega padca ne spomni, je pa hitro ugotovila, da okreva precej hitreje, kot je pričakovala: "Spomnim se le trenutkov po padcu, ko so me spraševali, če se zavedam, kje sem. Videla sem posnetke in res nisem bila videti dobro, upam, da družinam ne bo treba gledati takšnih prizorov. Sem pa imela tudi srečo, da se nisem težje poškodovala in da ni bila potrebna operacija," je še dodala edina slovenska predstavnica na dirki.
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