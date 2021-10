Gledalko, ki je povzročila množičen padec na Touru, čaka sojenje

Gledalki, katere identiteta ni znana javnosti, grozi globa v višini do 15.000 evrov in enoletna zaporna kazen, še navaja portal cyclingnews, ki se sklicuje na poročanje lokalnega časnika Ouest France. V Brestu se bo v četrtek na sodišču začel kazenski postopek.

Na poti od Bresta do Landerneauja (197,8 km) je padec več deset kolesarjev v glavnini povzročila gledalka ob cesti. Slednja je kameram pozirala z dolgim kartonskim transparentom z napisom "Allez Opi-Omi", kar bi bilo možno v slovenščini razumeti kot izraz spodbude "Dajmo dedi-babi". V transparent se je zapel nemški kolesar Jumbo-Visme Tony Martin. Za njim je prek njega padel tudi kapetan moštva Roglič in trdo treščil ob tla, za njim pa tudi številni drugi kolesarji, ki so povsem zaprli cesto za večino glavnine.

Okoli 15 kolesarjev se je sicer izognilo padcu, a so nato počakali na zamudnike, udeležene v množičnem padcu. Do konca etape je bilo takrat še približno 45 kilometrov, po nekaterih podatkih se je na tleh znašlo kar približno 50 kolesarjev, številni so potrebovali zdravniško pomoč, za Nemca Jasho Sütterlina (Team DSM) pa je padec s poškodbo roke pomenil konec Toura.

"To sporočilo je za tiste, ki mislijo, da je Tour de France cirkus, za tiste, ki tvegajo vse za "selfie", medtem ko peloton pelje s hitrostjo 50 kilometrov na uro. Prosim spoštuje kolesarje in Tour de France. Uporabljajte glavo ali ostanite doma," je med drugim takrat na Instagramu zapisal nemški kolesar Martin.