Glivar osmi na dirki Cadela Evansa

Dirko je dobil Danec Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) pred Britancem Matthewom Brennanom in Avstralcem Bradyjem Gilmoreom. Za 23-letnega Danca je bila to deveta zmaga v profesionalni karieri in druga v letošnji sezoni, dobil je tudi etapi na dirki Down Under.
Za Glivarjem so zaostali številni odlični kolesarji, tudi Adam Yates, ki je bil na 19. mestu najboljši predstavnik ekipe slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja, UAE Emirates. Drugi slovenski predstavnik Žak Eržen (Bahrain-Victorious) je odstopil.
