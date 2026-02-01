Naslovnica
Kolesarstvo

Glivar osmi na dirki Cadela Evansa

Melbourne, 01. 02. 2026 09.38 pred 9 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Gal Glivar

Slovenski kolesar ekipe Alpecin Premier-Tech Gal Glivar je avstralsko turnejo končal z odličnim rezultatom. Na dirki svetovne serije Mapei Cadel Evans Great Ocean je v cilj prišel z vodilno skupino 19 kolesarjev, v ciljnem sprintu pa je zasedel osmo mesto in si priboril 100 točk Mednarodne kolesarske zveze (UCI).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dirko je dobil Danec Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) pred Britancem Matthewom Brennanom in Avstralcem Bradyjem Gilmoreom. Za 23-letnega Danca je bila to deveta zmaga v profesionalni karieri in druga v letošnji sezoni, dobil je tudi etapi na dirki Down Under.

Preberi še Pogačar si je pobelil lase, kaj je razlog?

Za Glivarjem so zaostali številni odlični kolesarji, tudi Adam Yates, ki je bil na 19. mestu najboljši predstavnik ekipe slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja, UAE Emirates. Drugi slovenski predstavnik Žak Eržen (Bahrain-Victorious) je odstopil.

kolesarstvo uae glivar

