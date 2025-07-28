Svetli način
Golob: Upamo si sanjati, da bo Grand Depart 2029 v Sloveniji

Pariz, 28. 07. 2025 16.05

Predsednik vlade Robert Golob je danes na sprejemu ob koncu dirke Tour de France v Parizu še enkrat poudaril, da si želi start te največje tritedenske kolesarske dirke na svetu leta 2029 v Sloveniji, poklonil pa se je tudi slovenskim kolesarjem na čelu s Tadejem Pogačarjem.

Sprejem v čast slovenskim in francoskim kolesarjem ob zaključku Dirke po Franciji
Sprejem v čast slovenskim in francoskim kolesarjem ob zaključku Dirke po Franciji FOTO: Vlada Republike Slovenije

Predsednik vlade Robert Golob je na sprejemu poudaril, da je Slovenija tudi ponosna gostiteljica športnih dogodkov na najvišji ravni, tako v individualnih kot ekipnih športih. "Drznemo si sanjati, da bo Grand Depart dirke po Franciji leta 2029 potekal prav v Sloveniji. Včeraj sem organizatorjem uradno predal pismo o nameri za organizacijo izvedbe dogodka veliki start dirke po Franciji v Republiki Sloveniji za leto 2029. To bo poklon našim šampionom, pa tudi velik navdih za prihodnje generacije slovenskih športnikov in športnic," je dejal.

Že v nedeljo je premier ob začetku zadnje etape Toura direktorju Christianu Prudhommu predal pismo o nameri za organizacijo začetka Toura v Sloveniji leta 2029. V pismu je tudi predlog treh tras "slovenskih etap". Prva je predvidena od Novega mesta do Ljubljane, druga bi kolesarje peljala od Nove Gorice do Portoroža, medtem ko naj bi bil v tretji z začetkom v Kranju cilj na Vršiču.

Na današnjem sprejemu pa so bili v ospredju kolesarji. "Neverjetna čast je biti tukaj z vami po včerajšnji izjemni zmagi Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. Danes skupaj proslavljamo ta dosežek, a noben prvak ne zmaga sam. V tej luči bi rad najprej izrazil priznanje športnemu direktorju ekipe UAE Emirates-XRG Andreju Hauptmanu, pa tudi preostalim slovenskim kolesarjem: Primožu Rogliču, Mateju Mohoriču in Luki Mezgecu," premierja povzemajo v sporočilu za javnost iz njegovega kabineta.

Premier je v nadaljevanju izrazil hvaležnost Primožu Rogliču. "Mislim, da je bilo po Primoževem navdihu Tadeju marsikdaj veliko lažje. Zato je ves naš narod globoko hvaležen Primožu, da je odprl vrata in omogočil neverjetne, pozitivne stvari. In kadarkoli se razpravlja, kdo je boljši, vsi vemo, kdo je bil prvi. In to je tisto, kar največ šteje."

Sprejem v čast slovenskim in francoskim kolesarjem ob zaključku Dirke po Franciji
Sprejem v čast slovenskim in francoskim kolesarjem ob zaključku Dirke po Franciji FOTO: Vlada Republike Slovenije

  V nadaljevanju je premier poudaril prizadevanja Slovenije, da ostaja in se krepi kot športni narod. "Športni narod nismo po naključju, temveč zaradi premišljene, zavestne odločitve, da vlagamo v našo mladino in v javno infrastrukturo. Večina športne infrastrukture v Sloveniji je namreč financirana s strani lokalnih skupnosti ali države. In prav to omogoča, da je dostopna vsem."

Na ta način šport po njegovem mnenju lahko postane del vsakdana ter mladim prinaša prave vrednote - športni duh, fair play, solidarnost in sodelovanje. Kolesarstvo pa je označil za nacionalni šport.

kolesarstvo dirka po franciji grand depart tadej pogačar primož roglič robert golob
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Perivnik
29. 07. 2025 08.28
+3
Golob pa kar ne more priznati Pogiju, da je najboljši? Le kaj ima proti njemu? Mogoč zato, ker so Pogačarjevi verni in živijo na podeželju? Teh ljudi pa Golob ne ljubi preveč? To le večinoma niso njegovi volivci?
ODGOVORI
3 0
Grdoba1
28. 07. 2025 20.33
+3
Golob bo takrat že zgodovina.
ODGOVORI
3 0
hrenII
28. 07. 2025 19.18
+3
Golobček! Lahko te je sram. Tebe in tvojo ekipo, ki ste načrtovali Tour 2029. Kot se dogaja že dalj časa, ste spet izpustili severovzhodni del. Mi nismo del Slovenije? Upam, da se na tem dogodku ne boš več napihoval za naš denar!
ODGOVORI
3 0
Tomi Sluga
29. 07. 2025 14.07
O trasi ne odloča Golob, pač pa organizator Toura skupaj z lokalnim organizatorjem. Vsaj malo se pozanimajte o zadevi preden pišete totalne bedarije.
ODGOVORI
0 0
