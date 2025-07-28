Golob: Upamo si sanjati, da bo Grand Depart 2029 v Sloveniji

Predsednik vlade Robert Golob je danes na sprejemu ob koncu dirke Tour de France v Parizu še enkrat poudaril, da si želi start te največje tritedenske kolesarske dirke na svetu leta 2029 v Sloveniji, poklonil pa se je tudi slovenskim kolesarjem na čelu s Tadejem Pogačarjem.

Sprejem v čast slovenskim in francoskim kolesarjem ob zaključku Dirke po Franciji FOTO: Vlada Republike Slovenije

Predsednik vlade Robert Golob je na sprejemu poudaril, da je Slovenija tudi ponosna gostiteljica športnih dogodkov na najvišji ravni, tako v individualnih kot ekipnih športih. "Drznemo si sanjati, da bo Grand Depart dirke po Franciji leta 2029 potekal prav v Sloveniji. Včeraj sem organizatorjem uradno predal pismo o nameri za organizacijo izvedbe dogodka veliki start dirke po Franciji v Republiki Sloveniji za leto 2029. To bo poklon našim šampionom, pa tudi velik navdih za prihodnje generacije slovenskih športnikov in športnic," je dejal. Že v nedeljo je premier ob začetku zadnje etape Toura direktorju Christianu Prudhommu predal pismo o nameri za organizacijo začetka Toura v Sloveniji leta 2029. V pismu je tudi predlog treh tras "slovenskih etap". Prva je predvidena od Novega mesta do Ljubljane, druga bi kolesarje peljala od Nove Gorice do Portoroža, medtem ko naj bi bil v tretji z začetkom v Kranju cilj na Vršiču.

Na današnjem sprejemu pa so bili v ospredju kolesarji. "Neverjetna čast je biti tukaj z vami po včerajšnji izjemni zmagi Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji. Danes skupaj proslavljamo ta dosežek, a noben prvak ne zmaga sam. V tej luči bi rad najprej izrazil priznanje športnemu direktorju ekipe UAE Emirates-XRG Andreju Hauptmanu, pa tudi preostalim slovenskim kolesarjem: Primožu Rogliču, Mateju Mohoriču in Luki Mezgecu," premierja povzemajo v sporočilu za javnost iz njegovega kabineta. Premier je v nadaljevanju izrazil hvaležnost Primožu Rogliču. "Mislim, da je bilo po Primoževem navdihu Tadeju marsikdaj veliko lažje. Zato je ves naš narod globoko hvaležen Primožu, da je odprl vrata in omogočil neverjetne, pozitivne stvari. In kadarkoli se razpravlja, kdo je boljši, vsi vemo, kdo je bil prvi. In to je tisto, kar največ šteje."

