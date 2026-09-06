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Kolesarstvo

Gorenjska danes gosti največjo amatersko kolesarsko tekmo na svetu

Kranj, 06. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Letape

Dogodek L'Etape Slovenia je uradni dogodek za rekreativne kolesarje iz serije dogodkov Tour de France v Sloveniji, ki potekajo po celem svetu. Gre za družabni kolesarski dogodek s tekmovalno noto za amaterske (cestne) kolesarje ob zagotavljanju varnega kolesarjenja na za promet zaprtih cestah in približevanje izkušnje etapne dirke profesionalnih kolesarjev na Dirki po Franciji. Prenos na POP TV in VOYO začnemo ob 10.30.

L'etape Slovenia
L'etape Slovenia
FOTO: VOYO

Prijave so pošle kot vroče žemljice, tako da obe amaterski preizkušnji obetata številčno udeležbo. Obe se bosta odvijali na Gorenjskem in bosta poleg zahtevnih vzponov ponujali tudi idilične poglede na čudovito slovensko pokrajino. Krajša etapa je dolga 80 kilometrov in z gorskim segmentom, ki ima cilj na Šenturški Gori, ponuja boj za pikčasto majico. V sprinterskem izzivu proti koncu trase v Predoseljah pa se bodo tekmovalci lahko borili za zeleno majico.

Zahtevnejša etapa je dolga 131 kilometrov in ponuja tri kategorizirane vzpone. Tudi na daljši etapi bosta potekala boja za naziv najboljšega hribolazca in najboljšega sprinterja. Obe etapi se začneta in končata v Kranju. Dogajanje boste lahko od 10.30 dalje spremljali na VOYO in POP TV.

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