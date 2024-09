Govekar do zmage v zadnji etapi dirke po Britaniji

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za 24-letnega slovenskega kolesarja je to tretja zmaga v karieri, po tem, ko je letos dobil drugo etapo dirke po Antalyi, pred dobrima dvema letoma pa četrto etapo preizkušnje po Burgosu.

Govekar je po nekaj dobrih izidih na tej dirki zadnji dan kar malce presenetljivo zmagal. Bil je dobro postavljen, s sprintom je začel iz dobrega zavetrja ter zdržal do ciljne črte. Tesno je ugnal Pedersena (Decathlon AG2R Development) in Swifta (Ineos Grenadiers).

Govekarja, ki ima pogodbo z Bahrain-Victoriousom do konca sezone 2027, v nadaljevanju sezone čaka nastop na svetovnem prvenstvu v Švici ter še nekaj drugih dirk.

Za 28-letnega Williamsa, ki je po domači pentlji slavil v drugi in tretji etapi, je to 11. zmaga v karieri in šesta letos. Med drugim je bil najboljši na valonski puščici, ki je ena večjih enodnevnih dirk v Belgiji. Letos je dobil tudi skupni seštevek dirke po Avstraliji.

Dobitnik dveh zlatih medalj na olimpijskih igrah v Parizu Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) je v generalni razvrstitvi zasedel 28. mesto, za zmagovalcem pa je zaostal več kot šest minut.