Govekar ne blesti le na cesti, ampak tudi na makadamu

Potem, ko se tekmovalni konec tedna v Gironi za ekipo Bahrain Victorious ni začel ravno spodbudno, saj je na ogledu trase padel svetovni prvak na makadamu iz leta 2023 Matej Mohorič (ne glede na zaskrbljujoče prve informacije, je stanje spodbudno in bo pripravljen tako za nastop na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu kot tudi na makadamu), je že danes vse drugače. Njegov klubski kolega, 24-letni Matevž Govekar, je presenetil konkurenco in se veselil prve zmage na ravni svetovne serije, ko govorimo o dirkanju po makadamskih cestah. Na 107,22 kilometra dolgi trasi, polni izzivov, je bil dolgo del vodilne trojice, na koncu pa je kot najhitrejši prečkal ciljno črto. "Ta uspeh je prišel povsem nepričakovano. Imeli smo smolo, ko se je poškodoval Matej, sam pa sem čutil, da sem v dobri formi. V Španijo smo pripotovali z visokimi cilji, zmagati, če se ponudi priložnost. Vseskozi sem bil osredotočen na dirkanje na najvišjem nivoju, brez popuščanja, in uspelo mi je. Dirka je bila izjemno zahtevna, a dober ogled mi je močno olajšal delo. Sploh, ko govorim o tehnično zahtevnih delih. Tam sem si privozil prednost, zaradi česar sem lažje 'preživel' zahtevne vzpone. Ob koncu sem bil zelo samozavesten v sprintu in zmaga je bila češnja na vrhu torte izjemnega dne," je po zmagi povedal Govekar. Športnik iz Idrije je vrhunsko pripravljenost kronal že z etapno zmago na Dirki po Britaniji, da bo v takšnem trendu nadaljeval sezono in ugnal elito na generalki za svetovno gravel prvenstvo, pa so verjeli le redki.