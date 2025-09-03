Odmevna uvrstitev Govekarja na drugi etapi dirke po Britaniji

Za Kooija (Visma-Lease a Bike) je bila to druga zaporedna zmaga na dirki po Britaniji, potem ko je v torek dobil tudi prvo etapo od Woodbridgea do Southwolda (161,4 km).

Tudi danes je bil 23-letni Nizozemec nepremagljiv za 45. zmago v karieri in deveto letos. Drugo mesto je pripadlo Belgijcu Tomu Crabbu (Flanders-Baloise), tretje pa domačinu Samuelu Watsonu (Ineos Grenadiers).

Tik za prvo trojico je ciljno črto prečkal eden od dveh Slovencev na šestdnevni dirki Govekar. Za petindvajsetletnika je to najboljša letošnja uvrstitev na mednarodnih dirkah. Pred tem je bil najboljši peti v četrti etapi dirke svetovne serije Renewi Tour pred desetimi dnevi. Sicer ima še tretje mesto s cestne dirke državnega prvenstva v Celju.