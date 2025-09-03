Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Odmevna uvrstitev Govekarja na drugi etapi dirke po Britaniji

Cardiff, 03. 09. 2025 17.45 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Slovenski kolesar Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) je drugo etapo dirke po Britaniji končal na četrtem mestu. Na ravninski trasi v Stowmarketu (169,3 km) je pričakovano prišlo do sprinta glavnine, najboljši pa je bil Nizozemec Olav Kooij, tudi vodilni v skupnem seštevku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za Kooija (Visma-Lease a Bike) je bila to druga zaporedna zmaga na dirki po Britaniji, potem ko je v torek dobil tudi prvo etapo od Woodbridgea do Southwolda (161,4 km).

Tudi danes je bil 23-letni Nizozemec nepremagljiv za 45. zmago v karieri in deveto letos. Drugo mesto je pripadlo Belgijcu Tomu Crabbu (Flanders-Baloise), tretje pa domačinu Samuelu Watsonu (Ineos Grenadiers).

Tik za prvo trojico je ciljno črto prečkal eden od dveh Slovencev na šestdnevni dirki Govekar. Za petindvajsetletnika je to najboljša letošnja uvrstitev na mednarodnih dirkah. Pred tem je bil najboljši peti v četrti etapi dirke svetovne serije Renewi Tour pred desetimi dnevi. Sicer ima še tretje mesto s cestne dirke državnega prvenstva v Celju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Govekar je v karieri slavil štiri zmage, med temi je tudi lanska v šesti etapi dirke po Britaniji. Njegova zadnja zmaga sega v lanski oktober, ko je bil najboljši v šesti etapi dirke po Guangxiju, ki spada v svetovno serijo kolesarstva.

V skupnem seštevku je po dveh sprinterskih zmagah prvi Kooij, ki ima 14 sekund naskoka pred Crabbom in 16 pred Watsonom. Govekar je deveti z 20 sekundami zaostanka. V torek je bil v prvi etapi 18.

Na dirki nastopa tudi Žak Eržen, prav tako v dresu Bahrain-Victoriousa. Danes je bil 42. v času zmagovalca, skupno pa je 40. s prav tako 20 sekundami zaostanka.

Preizkušnja po Britaniji se bo nadaljevala v četrtek z malce bolj razgibano etapo od Milton Keynesa do Ampthilla (122,8 km). Dirka se bo končala v nedeljo v Cardiffu.

kolesarstvo dirka po britaniji matevž govekar
Naslednji članek

Vinu etapa, Vingegaard v skupno vodstvo na dirki po Španiji

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198