Govekarja med elito pozdravili slovitejši rojaki: 'Tukaj je, da se uči'

Čeprav rezultatsko ni izstopal in je v cilj pripeljal s šestminutnim zaostankom, si bo Matevž Govekar prvo etapo letošnje dirke po Sloveniji zapomnil za vse večne čase. Od Nove Gorice do Postojne je dočakal ognjeni krst v dresu Bahrain Victoriousa. In to ob boku kar treh rojakov, od katerih se bo, kot pravi, skušal predvsem čim več učiti.

"Lepo je videti vse navijače, ki so nas prišli pozdravit. Odličen občutek je, da bom že takoj dirkal v takem vzdušju. Lepšega začetka si ne bi mogel želeti," je pred startom sredine etape v Novi Gorici razlagal prešerno razpoloženi Matevž Govekar. Kako tudi ne bi bil, ko pa je bil še prejšnji mesec član avstrijskega kontinentalnega moštva Tirol KTM. Nato je dočakal ponudbo ene najmočnejših ekip – Bahrain Victoriousa – in tako je le tri leta po tem, ko je z gorskega presedlal na cestno kolo, že član elitne kolesarske karavane. Postal je del najbolj slovenske ekipe v svetovni seriji. Na domači dirki Bahrain Victorious poleg njega zastopajo še Matej Mohorič, Jan Tratnik in Domen Novak. Trije uveljavljeni kolesarji, torej, od katerih se bo Govekar skušal predvsem čim več naučiti. "Velika čast je, da so poleg mene v ekipi tako velika imena. Zaradi njih mi je tudi nekoliko lažje," je priznal Govekar. "Je nekaj ciljev, ki bi mi lahko ustrezali" 22-letnika iz Godoviča je doletela posebna čast, saj so ga v svoji ekipi na startno listo uvrstili kot prvega, ta položaj pa je običajno rezerviran za kapetana. Pojasnil je, da je do te odločitve prišlo spontano in zgolj zato, ker je to njegova prva dirka v majici Bahrain Victoriousa. Govekar zase pravi, da ga krasi predvsem dober sprint, po slogu pa je še najbolj podoben Janu Tratniku. "Videli bomo, kako bo dirka šla. Je nekaj ciljev, ki bi mi lahko ustrezali, a vse bo odvisno od poteka samih etap," ni želel odpisati možnosti, da bi se proti pričakovanjem že na debiju med elito na eni od etap boril za najvišja mesta. Kolesarji Bahrain Victoriousa so razpoloženi pričakali prvo etapo dirke po Sloveniji. FOTO: Jakob Batič "Tukaj je, da se uči" Pred startom 28. dirke po Sloveniji smo se pogovarjali tudi z njegovim ekipnim kolegom Janom Tratnikom, ki ne dvomi, da je pred Govekarjem svetla prihodnost. "Za njega je vse novo. Skušamo ga motivirati. Na avtobusu pred dirko smo mu rekli, naj ne čuti pritiska. Tukaj je, da se uči," je pojasnil Idrijčan, ki je Slovenijo pred dvema letoma na noge dvignil z zmago na 16. etapi Gira. Tratnik še kako dobro ve, kako se ob selitvi na največji kolesarski oder počuti Govekar. Tudi sam je pri 21 letih iz slovenske Radenske prestopil v Quickstep, za katerega so tedaj vozili zvezdniki, kot sta Tom Boonen in Sylvain Chavanel. Aktualni državni prvak v kronometru je v Quickstepu preživel le eno sezono, sledila je vrnitev na kontinentalni nivo, slast svetovne serije pa je znova občutil šele leta 2019. "Rad sprašuje za nasvete. Upam, da bo izkoristil to priložnost. Ampak vse bo odvisno od njega. Je pa vsekakor velika prednost, da ima okoli sebe toliko Slovencev," je novopečenemu ekipnemu kolegu še zaželel Tratnik.