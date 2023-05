Greste navijat za Rogliča? Iz Planice do Trbiža tudi brezplačen avtobus

Na Višarje z gondolo ne bodo mogli vsi, ki si to želijo. Srečnih imetnikov kart zanjo je le 3000, poleg tega pa so te že nekaj časa razprodane, so zapisali na spletni strani organizatorjev tarvisio.comune.digital.

Logistično etapa predstavlja ogromno težav za ekipe in organizatorje. Zato bodo tudi tekmovalci štartali v tako imenovanih baterijah oziroma valovih. Prvi bo iz središča Trbiža krenil okoli 11.30, najboljši, med njimi tudi Roglič, pa bodo startali šest ur in 20 minut kasneje. Vsi kolesarji bodo v cilju okoli 18.30.

Sprva je bilo veliko govora tudi o ukinitvi ali spremembi trase, kot je pred časom poročal portal Cyclingnews . Toda to odločitev so v vodstvu dirke hitro zavrnili, saj so po več mesecih, odkar so organizatorji lani predstavili traso, nekatere ekipe šele pred dvema mesecema izpostavile določene morebitne težave. Glasnejša je novica o tem postala šele ob začetku Gira pred tremi tedni.

Tisti, ki bodo lahko do vrha prišli z gondolo, so izbrali nekaj različnih intervalov. Prvi bodo proti vrhu startali med 8.30 in 9.30, zadnji pa med 11.30 in 12.30. Za imetnike dragocenih vstopnic bo organizirano tudi posebno parkirišče, a teh bo dovolj tudi za druge kolesarstva željne pristaše v okolici Trbiža, so na spletni strani sporočili organizatorji.

Brez gondole je pot proti vrhu Višarij možna zgolj peš in še to povsem pri vrhu v zadnjih treh kilometrih. Pred tem, razen začetnih nekaj 100 m vzpona, to zaradi strmih pobočij ne bo mogoče. Možnosti za pohodnike je več iz različnih smeri, kolesarjev pa na vrh ne bodo spustili, so še dodali organizatorji.

Prvi avtobus iz Planice ob 8.00, zadnji iz Trbiža ob 23.00

Na uradni spletni strani destinacije Kranjska Gora je navedeno, da bo v organizaciji občine Trbiž v soboto brezplačen avtobus vozil tudi iz Planice do nogometnega igrišča v Trbižu. "Na parkirišču v Planici boste našli avtobus, ki vas bo odpeljal do ulice Via Gorizia. Z ulice Via Gorizia lahko izberete pešpot za ogled dirke ali pa se z drugim avtobusom zapeljete do žičnice," so zapisali. Svoje avtomobile boste lahko parkirali v Planici, od koder bo omogočen brezplačen krožni prevoz do Trbiža vsakih 20 minut. Prvi avtobus bo v Planici ob 8.00, zadnji pa bo šel iz Trbiža ob 23.00.

Za tiste, ki se boste peš podali na Višarje ali pa imate karto za gondolo, bo od nogometnega stadiona na Trbižu do gondole vozil tudi brezplačen krožni promet. Pot do Trbiža ali do gondole bo dovoljena tudi s kolesi, center Trbiža pa bo zaprt za ves promet, tam se boste lahko gibali samo peš, dodajajo.