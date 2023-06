Groenewegen najhitrejši tudi na drugi etapi, Finkšt na koncu 11.

Nizozemski as Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) je dobil tudi drugo etapo kolesarske dirke po Sloveniji. Na trasi med Žalcem in Ormožem (163,7 km) je v ciljnem sprintu za razliko od sredinega sprinta v Rogaški Slatini ugnal Italijana Mattea Moschettija in tokrat tretjega Nemca Phila Bauhausa. Najboljši Slovenec je bil Tilen Finkšt na 11. mestu.

Dylan Groenewegen je na slovenski pentlji zabeležil še četrto zmago v karieri, znova pa ga je odlično do zadnjih nekaj 100 metrov popeljal slovenski ekipni kolega Luka Mezgec. Skupaj sta znova opravila z najbližjimi tekmeci, le da sta tokrat Matteo Moschetti (Q36.5) in Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) zamenjala mesti. Za 29-letnega Nizozemca je to 69. zmaga v karieri, z njo pa je tudi ohranil vodstvo v skupnem seštevku. V njem ima deset sekund naskoka pred Bauhausom in Moschettijem. icon-expand Tudi drugo etapo na 29. dirki po Sloveniji je dobil Nizozemec Dylan Groenewegen. FOTO: Aljoša Kravanja Najboljši Slovenec je bil tokrat Tilen Finkšt (Adria Mobil), ki je drugi dan domače pentlje sklenil na 11. mestu. Mezgec je bil 14., potem ko je odvil v zadnjih 200 m. V petek bo na sporedu tretja etapa med Grosupljem in Postojno (173,4 km). Gre za še nekoliko bolj razgibano traso od prvih dveh s tremi kategoriziranimi vzponi. Izidi, 2. etapa (Žalec - Ormož, 163,7 km):

1. Dylan Groenewegen (Niz/Jayco-AlUla) 3:49:39

2. Matteo Moschetti (Ita/Q36.5) isti čas

3. Phil Bauhaus (Nem/Bahrain Victorious)

4. David Gonzalez (Špa/Caja Rural-Seguros RGA)

5. Robin Froidevaux (Švi/Tudor Pro)

6. Pau Miquel Delgado (Špa/Equipo Kern Pharma)

7. Ide Schelling (Niz/Bora-Hansgrohe)

8. Luca Colnaghi (Ita/Green Project-Bardiani CSF-Faizane)

9. Fernando Barcelo (Špa/Caja Rural-Seguros RGA)

10. Martin Marcellusi (Ita/Green Project-Bardiani CSF-Faizane)

11. Tilen Finkšt (Slo/Adria Mobil)

...

13. Luka Mezgec (Slo/Jayco-AlUla) isti čas

36. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious)

48. Natan Gregorčič (Slo/Ljubljana Gusto Santic)

...



- skupno (2/5):

1. Dylan Groenewegen (Niz/Jayco-AlUla) 8:22:42

2. Matteo Moschetti (Ita/Q36.5) 0:10

3. Phil Bauhaus (Nem/Bahrain Victorious) isti čas

4. Raul Garcia Pierna (Špa/Equipo Kern Pharma) 0:18

5. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates) 0:19

6. David Gonzalez (Špa/Caja Rural-Seguros RGA) 0:20

7. Robin Froidevaux (Švi/Tudor Pro) isti čas

8. Ide Schelling (Niz/Bora-Hansgrohe)

9. Fernando Barcelo (Špa/Caja Rural-Seguros RGA)

10. Luca Colnaghi (Ita/Green Project-Bardiani CSF-Faizane)

...

15. Luka Mezgec (Slo/Jayco-AlUla) isti čas

21. Tilen Finkšt (Slo/Adria Mobil)

30. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious)

40. Natan Gregorčič (Slo/Ljubljana Gusto Santic)

47. Jaka Primožič (Slo/ekipa Slovenije)

...