Groenewegen zmagovalec prve etape 31. dirke po Sloveniji

Dylan Groenewegen se je s šesto etapno zmago na slovenskih pentljah na vsega eno slavje približal rekorderju, domačinu Boštjanu Mervarju . V sprintu v Škofljici je bil Nizozemec najmočnejši, ugnal pa je Nemca Phila Bauhausa (Bahrain-Victorious) in Španca Manuela Penalverja (Polti VisitMalta). V deseterici sta od Slovencev končala Tilen Finkšt (Adria Mobil) kot sedmi in Žak Eržen (Bahrain-Victorious) kot deveti.

Glavnina ju je ujela devet kilometrov pred ciljem, nato pa so bile ves čas v ospredju ekipe z najboljšimi sprinterji. Med temi je prednjačila zasedba Jayco AlUle. Pomagal je tudi Luka Mezgec in pripravil teren za sprint svojega prijatelja in moštvenega kolega Groenewegna. Nizozemec je tako prišel do 76. zmage v karieri. Prvo na slovenskih cestah je slavil že leta 2018, nato je bil po enkrat najboljši v letih 2022 in 2024, vmes pa je dobil še dve etapi v 29. izvedbi slovenske pentlje.