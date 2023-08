Grovesu še druga zaporedna etapa, Evenepoelu bonifikacije

Za 24-letnega Kadena Grovesa je bila to druga zaporedna etapna zmaga na letošnji španski pentlji, skupno pa je v karieri dobil 15 dirk. Tokrat je bil član Alpecin-Deceunincka za las hitrejši od presenetljivo drugega Italijana Filippa Ganne (Ineos Grenadiers), tretje mesto pa je osvojil Belgijec Dries Van Gestel (TotalEnergies). Nekateri sprinterji so ostali brez boja za etapno zmago, potem ko je v enem od številnih krožišč okoli tri kilometre pred koncem prišlo do padca in posledično preveč razpotegnjene glavnine.