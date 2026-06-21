Grozovit padec Urške Žigart spodbudil klice za večjo varnost

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Urška Žigart si je pred dnevi v Švici ob padcu ob koncu 2. etape zlomila čeljust, v padec pa so bile udeležene še Sara Casasola, Ginia Caluori in Maya Kingma. Slednji sta jo odnesli le z odrgninami, Casasola pa je potrebovala nekaj šivov. Ženski oddelek CPA je v sporočilu za javnost zapisal, da je ta nesreča znova vzbudila skrbi glede tega, kako se v poklicnem kolesarstvu gleda in ukrepa pri tveganjih.

Urška Žigart FOTO: Profimedia

CPA je poudaril, da podpira SafeR od začetka projekta in da je vložil veliko truda in časa v njegov razvoj. A meni, da so številni resni padci in varnostni incidenti pokazali, da morajo zdajšnji model znova proučiti. "Čas je za oceno in krepitev načina delovanja SafeR," pravijo pri CPA in si želijo jasnejše strukture, močnejša orodja in večjo avtoriteto pri zaznavanju tveganj in preprečevanju incidentov, preden do teh pride.

Ta intervencija je pomembna, ker je CPA neposredno vpleten v zdajšnje vodstvene strukture znotraj Mednarodne kolesarske zveze Uci. SafeR trenutno sestavljajo tri glavne komisije, ki združujejo predstavnike kolesarjev, ekip, organizatorjev dirk in Ucija.