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Kolesarstvo

Grozovit padec Urške Žigart spodbudil klice za večjo varnost

Bern, 21. 06. 2026 16.04 pred 40 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA
Urška Žigart

Ženski oddelek združenja poklicnih kolesarjev (CPA) je po nesreči Slovenke Urške Žigart v 2. etapi dirke po Švici izpostavil dvom, da je trenutni varnostni sistem dovolj dober za zaščito tekmovalk. CPA je sicer neposredno udeležen v SafeR, organu, zadolženem za varnost v poklicnem kolesarstvu.

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Urška Žigart si je pred dnevi v Švici ob padcu ob koncu 2. etape zlomila čeljust, v padec pa so bile udeležene še Sara Casasola, Ginia Caluori in Maya Kingma. Slednji sta jo odnesli le z odrgninami, Casasola pa je potrebovala nekaj šivov. Ženski oddelek CPA je v sporočilu za javnost zapisal, da je ta nesreča znova vzbudila skrbi glede tega, kako se v poklicnem kolesarstvu gleda in ukrepa pri tveganjih.

Urška Žigart
Urška Žigart
FOTO: Profimedia

CPA je poudaril, da podpira SafeR od začetka projekta in da je vložil veliko truda in časa v njegov razvoj. A meni, da so številni resni padci in varnostni incidenti pokazali, da morajo zdajšnji model znova proučiti. "Čas je za oceno in krepitev načina delovanja SafeR," pravijo pri CPA in si želijo jasnejše strukture, močnejša orodja in večjo avtoriteto pri zaznavanju tveganj in preprečevanju incidentov, preden do teh pride.

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Ta intervencija je pomembna, ker je CPA neposredno vpleten v zdajšnje vodstvene strukture znotraj Mednarodne kolesarske zveze Uci. SafeR trenutno sestavljajo tri glavne komisije, ki združujejo predstavnike kolesarjev, ekip, organizatorjev dirk in Ucija.

Razlagalnik

Mednarodna kolesarska zveza, s sedežem v Švici, je krovna organizacija za kolesarski šport na svetovni ravni. Ustanovljena je bila leta 1900 in je odgovorna za urejanje pravil, organizacijo svetovnih prvenstev ter nadzor nad poklicnim in amaterskim kolesarstvom. Njena ključna naloga je zagotavljanje poštenih tekmovalnih pogojev, razvoj športa po vsem svetu ter postavljanje varnostnih standardov za dirke.

CPA je kratica za 'Cyclistes Professionnels Associés', kar v prevodu pomeni Združenje poklicnih kolesarjev. To je mednarodni sindikat, ki zastopa interese poklicnih kolesarjev in kolesark pri Mednarodni kolesarski zvezi. Njihova glavna naloga je varovanje pravic športnikov, vključno z zagotavljanjem boljših delovnih pogojev, varnostnih standardov na dirkah ter pravičnega obravnavanja pri pogodbah in disciplinskih postopkih.

Cestno kolesarstvo poteka na odprtih javnih cestah, kjer organizatorji nimajo popolnega nadzora nad okolico. Kolesarji tekmujejo v velikih skupinah pri visokih hitrostih, pogosto v nepredvidljivih vremenskih razmerah ali na cestah z ovirami, kot so robniki, prometni otoki ali slabo asfaltirane površine. Zaradi teh dejavnikov je tveganje za hude padce zelo visoko, kar zahteva nenehno prilagajanje varnostnih protokolov in infrastrukture.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI4

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dadinho10
21. 06. 2026 16.30
Ne me narobe razumeti, ampak doloceni sporti so pac veliko bolj nevarni od nekih drugih.... Ce se s kolesom spuscas po 100 km/h, ali z 60,70 km/ vozis ovinke na spustu, je ze majhna nepozornost ali pa spolzkost ceste dovolj, da se zgodi padec...Takrat, glede na njihova oblacila pride do slacenja koze, polomljenih kosti itd.... Motoristi, ki drvijo s 300 km/h so v podobnem polozaju, ce se zgodi padec ali masovni, kjer pac naletis na nekoga drugega.... Takih padcev v plavanju ni, v tenisu ni, so pa druge moznosti.... Sah je dosti bolj prijeten za to... Skoki recimo so enega Primoza Roglica poslali v kolesarjenje... .BOrilni sporti so tudi zgodba zase...Tam dobijas in prezivljas udarce, vzvode, pac cisto drugacna dinamika je kot v nekem drugem.... Po vsaki nesreci sklicevati ideje o premalo varnsti....?NE vem, pa ne govorim nic za samo Ursko, generalno razmisljam...
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+0
1 1
Podlesničar
21. 06. 2026 16.40
Pozabil si na enega najbolj nevarnih športov, alpsko smučanje... potem bi moral biti tudi tam za vsak padec kriv organizator, ker je bil kucelj na progi..
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-1
0 1
Podlesničar
21. 06. 2026 16.24
Dajte no mir... od ženske in moške dirke je edina padla, dan prej je zaostala na spustu in zapeljala s trasę, ker ni speljala ovinka... očitno motorično ni dorastla dirkanju.
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-5
0 5
Capri
21. 06. 2026 16.47
ti imaš velike probleme, se bil že na pregledu mentalnega sklopa?
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0 0
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