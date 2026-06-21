Grozovit padec Urške Žigart spodbudil klice za večjo varnost

Urška Žigart si je pred dnevi v Švici ob padcu ob koncu 2. etape zlomila čeljust, v padec pa so bile udeležene še Sara Casasola, Ginia Caluori in Maya Kingma. Slednji sta jo odnesli le z odrgninami, Casasola pa je potrebovala nekaj šivov. Ženski oddelek CPA je v sporočilu za javnost zapisal, da je ta nesreča znova vzbudila skrbi glede tega, kako se v poklicnem kolesarstvu gleda in ukrepa pri tveganjih.
CPA je poudaril, da podpira SafeR od začetka projekta in da je vložil veliko truda in časa v njegov razvoj. A meni, da so številni resni padci in varnostni incidenti pokazali, da morajo zdajšnji model znova proučiti. "Čas je za oceno in krepitev načina delovanja SafeR," pravijo pri CPA in si želijo jasnejše strukture, močnejša orodja in večjo avtoriteto pri zaznavanju tveganj in preprečevanju incidentov, preden do teh pride.
Ta intervencija je pomembna, ker je CPA neposredno vpleten v zdajšnje vodstvene strukture znotraj Mednarodne kolesarske zveze Uci. SafeR trenutno sestavljajo tri glavne komisije, ki združujejo predstavnike kolesarjev, ekip, organizatorjev dirk in Ucija.
Mednarodna kolesarska zveza, s sedežem v Švici, je krovna organizacija za kolesarski šport na svetovni ravni. Ustanovljena je bila leta 1900 in je odgovorna za urejanje pravil, organizacijo svetovnih prvenstev ter nadzor nad poklicnim in amaterskim kolesarstvom. Njena ključna naloga je zagotavljanje poštenih tekmovalnih pogojev, razvoj športa po vsem svetu ter postavljanje varnostnih standardov za dirke.
CPA je kratica za 'Cyclistes Professionnels Associés', kar v prevodu pomeni Združenje poklicnih kolesarjev. To je mednarodni sindikat, ki zastopa interese poklicnih kolesarjev in kolesark pri Mednarodni kolesarski zvezi. Njihova glavna naloga je varovanje pravic športnikov, vključno z zagotavljanjem boljših delovnih pogojev, varnostnih standardov na dirkah ter pravičnega obravnavanja pri pogodbah in disciplinskih postopkih.
Cestno kolesarstvo poteka na odprtih javnih cestah, kjer organizatorji nimajo popolnega nadzora nad okolico. Kolesarji tekmujejo v velikih skupinah pri visokih hitrostih, pogosto v nepredvidljivih vremenskih razmerah ali na cestah z ovirami, kot so robniki, prometni otoki ali slabo asfaltirane površine. Zaradi teh dejavnikov je tveganje za hude padce zelo visoko, kar zahteva nenehno prilagajanje varnostnih protokolov in infrastrukture.
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