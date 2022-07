Haller mora po operaciji še na kemoterapijo

Osemindvajsetletni Sebastien Haller je pretekli teden prestal operacijo, po kateri so mu odkrili tumor, histološki pregled pa je pokazal, da bo moral nogometaš na kemoterapijo.

"Sebastien bo dobil najboljše zdravljenje. Možnosti za okrevanje so zelo dobre," so bile besede športnega direktorja Borussie Sebastiana Kehla, ki je dodal, da želijo njegovi družini veliko moči in optimizma.

Haller je kariero začel pri Auxerru, potem je igral za Utrecht, Eintracht, West Ham in Ajax. V dresu nizozemskega prvaka je na 50 tekmah dosegel 32 golov, to poletje pa je za 35 milijonov evrov prestopil v Dortmund, kjer naj bi zamenjal Norvežana Erlinga Haalanda, ki je šel v Manchester City.

Haller je sicer igral za vse mlajše francoske reprezentance, od leta 2020 pa igra za Slonokoščeno obalo, od koder je njegova mati. Na 15 tekmah je dosegel štiri gole.