Nizozemec po hat-tricku poln hvale na račun Luke Mezgeca

V Rogaški Slatini je zmagovalca pričakovano odločil sprint glavnine, v katerem je Dylan Groenwegen (Team Jayco–AlUla) za približno pol kolesa ugnal Phila Bauhausa (Bahrain Victorious). A etapa še zdaleč ni bila tako enostavna, kot so mnogi pričakovali, saj so bili zadnji ubežniki ujeti šele dobrih 200 metrov pred ciljem.

"Upali smo, da bo etapa lažja," je v cilju priznal junak prvega dne 29. izvedbe dirke po Sloveniji in dodal: "Naša ekipa je morala zelo garati, saj so drugi napadali na klancih, zaradi česar je bilo zame nekoliko težje. Še dobro, da me je ekipa varovala in nevtralizirala vse napade. Luka Mezgec je opravil izjemno delo, da me je pripeljal do ciljnega sprinta."

"Vanj imam popolno zaupanje. Skupaj sodelujeva leto in pol in si zelo zaupava. Vse, kar moram v sprintih storiti, je, da sledim njegovemu kolesu. Še enkrat več me je pripeljal v odličen položaj," je bil Groenewegen poln hvale na račun Slovenca, ki mu je v zaključku močno olajšal pot do 68. zmage v profesionalni karieri.