Haugset po samostojnem pobegu do rumene majice

Po dveh uvodnih zmagoslavjih Nizozemke Lorene Wiebes na francoski pentlji je tretjo etapo od Ženeve do Polignyja v dolžini 156,5 km zaznamovala 27-letna norveška kolesarka. Sigrid Haugset se je na razgibani trasi, ki je vsebovala po en vzpon prve, druge, tretje in četrte težavnostne stopnje, in v izjemno zahtevnih razmerah približno 85 km pred ciljem v slogu slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja odločila za samostojen pobeg. Njena drzna poteza pri zunanji temperaturi 37 stopinj Celzija se ji je v celoti posrečila.

Dobrih deset kilometrov pred ciljem v Polignyju ji je resno zagrozila Lotte Kopecky. Ko je že kazalo, da bo tri leta starejša Belgijka ujela ubežno Skandinavko, potem ko se ji je približala na vsega deset sekund, pa so ji v zaključku etape povsem pošle moči. Na koncu se je morala zadovoljiti z drugim mestom (+1:24), tretje mesto pa je osvojila slovita Nizozemka Marianne Vos (+2:48).