Hauptman: Naredili bomo vse, da Tadej pride do rumene majice

Nekdanji slovenski kolesar in zdajšnji športni direktor ekipe UAE Team Emirates, Andrej Hauptman, je za STA po koncu današnje etape od Carcassonna do Foixa dejal, da se jim danes ni izšel načrt, s katerim bi Tadej Pogačar odščipnil nekaj časa vodilnemu Dancu Jonasu Vingegaardu. Vseeno bodo v ekipi storili vse, da znova obleče rumeno majico.

"Vsak dan na Touru je zgodba zase. Danes je bil Jonas močan in nam ni uspelo. Seveda pa vsi ti skoki pustijo posledice, tako da bomo videli, kako bo v naslednjih dveh dneh," je etapo ocenil Andrej Hauptman. Ekipa UAE Team Emirates je imela danes nove kadrovske težave, bolehal je Španec Marc Soler. "Danes je imel res slab dan, zjutraj je imel želodčne težave, tudi med samo etapo je bruhal. Res nam ni šlo danes, ampak Tadej se odlično počuti, kar je pokazal s temi napadi in verjamem, da bo v naslednjih dveh dneh spet poskušal," je prepričan športni direktor UAE Team Emirates. Za zdaj ni jasno, ali bo Soler lahko nadaljeval Tour.

V pogovoru po koncu etape je 47-letni funkcionar in nekdanji selektor slovenske reprezentance priznal, da je naloga pred Tadejem Pogačarjem izjemno zahtevna. Le en slab dan v gorah – o razlogih za triminutno luknjo v 11. etapi ni razpredal – je 23-letnika s Klanca pri Komendi stal vodilnega položaja, od tedaj pa se krčevito bori, da bi znižal zaostanek za doslej brezhibnim Vingegaardom. "Tako pač je, zato je kolesarstvo tako zanimivo. Do konca Toura je še dolga in še naprej bomo naredili vse, da bi Tadej oblekel rumeno majico."

Nekaj misli je podal tudi o današnji etapi in taktiki ekipe, da v begu obdrži Američana Brandona McNultyja. "Načrtovali smo, da Brandon počaka na vrhu zadnjega vzpona, tako je tudi naredil, če bi nam slučajno uspelo pridobiti nekaj sekund. Seveda pa so tudi pri Jumbo-Vismi naredili enako z Van Aertom," je dejal. "Pričakovali smo, da bo prišlo do pobega velike skupine, zato smo tudi poslali Brandona v beg. Seveda pa so za tisto ekipo, ki brani rumeno majico, takšni pobegi izčrpavajoči," na morebitne posledice v naslednjih dveh zahtevnih dneh v Pirenejih pri Nizozemcih upa Hauptman. "Vse je možno, zato bo treba še dva dni počakati. Tadej se v redu počuti, fizično je dober. Seveda se ne bo predal in bo še naprej poskušal," je še zaključil in spomnil na številne napade Pogačarja na Port de Lers.

Medtem ko se pri vrhu za rumeno majico borijo pri UAE Team Emirates, pri Bahrain Victoriousu po številnih težavah upajo na uspešne pobege. Del tega načrta sta tudi slovenska asa Jan Tratnik in Matej Mohorič, ki pa doslej nista imela srečne roke pri "izbiri" pravega bega. "Danes je bila etapa bolj 'klančarska', zato smo s takšnimi kolesarji tudi poskušali priti v beg. Je pa dejstvo, da Jan poskuša vsak dan, ampak enostavno ni sreče. Noge dejansko so, ampak nekako mu ne uspe. Tista kombinacija, ki jo ima v glavi, nikakor ne uspe, potem pa je tista naslednja uspešna," je nesrečo 32-letnega Idrijčana pospremil športni direktor Bahrain Victoriousa Gorazd Štangelj.

"Če poskusiš prevečkrat, se iztrošiš, če poskusiš na vsake tri pobege, pa ne veš, ali bo tvoj poskus pravi. To je tveganje," je dinamiko iskanja pravega pobega ocenil 49-letni Dolenjec. O svojih varovancih pravi, da sta v dobri formi in da bo priložnosti še nekaj. "Jutri še ena gorska etapa in znova bomo poskušali s pobegi. Tudi Jan in Matej sta del tega. Jan je v dobri formi, Matej pa je zagotovo od sebe pričakoval kaj več. Ampak če ne uspe, ne uspe. Glavo pokonci, še en teden je do konca, zato bomo še naprej iskali priložnosti," je še za konec dejal Štangelj.

