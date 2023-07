V taboru Emiratov verjamejo v preobrat: Na Touru se lahko zgodi vse

Ni ga bilo junaka, ki bi si upal napovedati takšen razplet torkovega kronometra na dirki po Franciji. Večina je bila mnenja, da ne bo prišlo do večjih razlik med glavnima favoritoma, ki ju je pred etapo ločilo vsega deset sekund. Tisti najbolj optimistični so omenjali nekaj deset sekund v korist enega ali drugega, a cesta je tokrat povedala svoje. Jonas Vingegaard je od prvega do zadnjega kilometra deloval kot z drugega planeta in na koncu slavil z ogromno prednostjo 1:38. Kljub temu v taboru Emiratov ne obupujejo in še vedno razmišljajo o preobratu.

icon-expand "Pogačar je odpeljal odličen kronometer, a Vingegaard je bil fenomenalen," je športno priznal Hauptman. FOTO: AP Glede na minimalne razlike med Jonasom Vingegaardom in Tadejem Pogačarjem na prvih 15 etapah letošnjega Toura se 1:48, kolikor sedaj v skupnem seštevku vodi Danec, zdi naravnost ogromno. Športni direktor UAE Team Emirates Andrej Hauptman, s katerim smo se pogovarjali tik po koncu etape, pa je kljub temu prepričan, da lahko v generalni razvrstitvi še pride do preobrata. Poudaril je, da je Pogačarju kljub velikemu zaostanku uspela odlična vožnja. Nenazadnje je osvojil drugo mesto in tretjeuvrščenega Wouta van Aerta ugnal za več kot minuto. "Tadej je odpeljal odličen kronometer, a Jonas je bil fenomenalen in mu lahko samo čestitamo. Mi pa se moramo osredotočiti na sredino etapo," je najprej povedal Hauptman. PREBERI ŠE Izjemni Vingegaard minuto in 38 sekund hitrejši od Pogačarja Pogačar: Vsak ima lahko slab dan V sredo je pred karavano na 110. dirki po Franciji verjetno najtežja gorska etapa. V zaključku kolesarje čaka najvišja točka letošnjega Toura, ko se bodo na prelazu Loze vzpeli na več kot 2300 metrov nadmorske višine. "Danes se moramo spočiti, jutri pa iti motivirani, skušati zmagati etapo in potem videti, če lahko dosežemo še kaj več. Na Touru se lahko vse zgodi," je Hauptman jasno dal vedeti, da upanje znotraj ekipe Emiratov še zdaleč ni zamrlo. Takoj po koncu 16. etape se je prot naslednji že ozrl tudi Pogačar. "Sploh če bo jutri deževalo, lahko obljubil, da bo zanimivo. Pred nami sta še dve zelo zahtevni etapi, verjetno najtežji na letošnjem Touru. Vse se še lahko zgodi, vsak ima lahko slab dan," ne obupuje dvaratni zmagovalec francoske pentlje. icon-expand FOTO: Jakob Batič icon-chevron-left icon-chevron-right 'Jutri je nov dan in vse je mogoče' To je s svojo držo po drugem mestu dal jasno vedeti tudi Pogačar, ko se je dobro uro po konce etape precej dobre volje pripeljal mimo predstavnikov sedme sile in navijačev, ki so ga navdušeni pozdravili. Čeprav izjav ni dajal, je z dvignjenim palcem pokazal, da se počuti dobro in še ni rekel zadnje. Na vprašanje, kako po tako napornem dnevu resetirati glavo, odmisliti "poraz" in se osredotočiti na izzive, ki sledijo, je Hauptman odvrnil: "Tadej je glede tega fenomen. Ko pride čez cilj, naredi reset. Jutri je nov dan in vse je mogoče. Glede tega ne vidim nobenih težav." Pred avtobusom svoje ekipe je nekdaj odlični profesionalec pojasnil, da so se za menjavo kolesa pred zadnjim vzponom odločili na podlagi predhodnih testiranj, saj je Pogačar na cestnem kolesu zmogel več vatov kot na kronometrskem. Hauptman je dodal še, da so menjavo kolesa izvedli odlično, tako da si nimajo česa očitati. icon-expand Profil 17. etape na dirki po Franciji FOTO: Tour de France