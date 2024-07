Hauptman: To zmago si bomo zapomnili za celo življenje

"Oddahnil sem si na koncu spusta. Res je bil vratolomen spust, v avtu smo bili vsi na trnih, ampak vse se je srečno izteklo in te zadnji kilometri potem po Nici so bili res nekaj posebnega, ko vidiš vso to množico, ogromno slovenskih zastav ... Jaz sem se vprašal, ali je sploh še kdo doma? Res nekaj izjemnega in to zmago si bomo zapomnili za celo življenje," nam je po prihodu Pogačarja v cilj 21. in hkrati zadnje etape letošnje dirke po Franciji povedal Andrej Hauptman , ki s Tadejem Pogačarjem sodeluje že vrsto let.

"Jaz bi najprej rekel, da če bi bil jaz drugi na Touru, bi imel to za nekaj izjemnega, tako da ne bi govoril o porazih. Vse sezone do sedaj so bile vrhunske, ker če zmagaš tri etape in si potem drugi za takim šampionom, kot je Jonas Vingegaard, je to tudi uspeh. Ampak seveda Tadej je šampion in kot cela ekipa hočemo biti najboljši na svetu, zato smo si želeli zmage in letos nam je uspelo," je dosežek izjemnega Slovenca še komentiral Hauptman, ki nam je zaupal še: "Za mene je bil to najtežji Tour do sedaj in tudi najbolj vesel sem te zmage."