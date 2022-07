Hauptman: Vse je še mogoče, v par kilometrih se lahko vse spremeni

S predstavo svojih varovancev je bil zadovoljen tudi športni direktor ekipe UAE Emirates Andrej Hauptman . V izjavi po etapi je dejal, da je bil pogled po avtobusu navzdol pred dopoldanskim sestankom zelo neobičajen. "Včeraj smo ostali brez Solerja, zjutraj je Rafal poskusil na trenažerju in ni mogel vstati s kolesa. Pred sestankom so pred nami sedeli le štirje kolesarji. Poskusili smo jih motivirati in očitno nam je uspelo nekaj fenomenalnega," je dejal Hauptman.

Ni pa se strinjal s trditvijo, da noge pri Pogačarju morda niso najboljše. "Ne, noge so v redu, ampak smo se odločili, da je treba poskusiti. Seveda pa mora biti za vsem tem neko ozadje. Jutri bo tretji dan vožnje v klanec zapovrstjo in vse je še mogoče. Jonas je v odlični formi. A tudi Tadej se je do pet kilometrov pred ciljem na Granon počutil odlično. Treba po poskušati do cilja v Parizu. Velika razlika je, ampak vse je še mogoče," je prepričan 47-letni Hauptman.

"Že Bjerg je na drugi vzpon narekoval res hud ritem in razbil glavnino. Potem pa odlična vožnja McNultyja . Zanj smo vedeli, da je bil že zadnje etape v vse boljši formi. Za nas je bil to odličen dan. Tadej je poskusil na predzadnjem vzponu, ampak smo videli, da mu je Vingegaard sledil, zato smo počakali na Brandona in se osredotočili na etapno zmago," je besede Pogačarja ponovil njegov športni direktor.

"Če upoštevate, da smo v cilj prišli s štirimi kolesarji in da smo tako rekoč ves Tour dirkali s šestimi, imam res popolno spoštovanje do današnjega dosežka. Toura ni konec, še en zahteven dan je pred nami, najbrž še težji," pa je novinarjem po etapi razlagal malce potrti Majka. "Žal mi je, ker se dobro počutim. Všeč so mi pirenejski in alpski klanci. Ampak kaj naj rečem, vesel sem zaradi te zmage naših fantov. Mogoče bom z njimi spil še kakšno pivo," je dejal 32-letni Poljak, ki že danes odhaja na okrevanje in v objem svoje družine.

Čeprav je 23-letnik s Klanca pri Komendi danes pridobil štiri sekunde zgolj zaradi bonifikacij v cilju, to po mnenju nekdanjega slovenskega selektorja članske zasedbe ni nepomembno. "Vsaka zmaga ti da moralo in posebno motivacijo. Seveda je to dobra popotnica za jutrišnjo etapo, ki bo še težja po dveh že zelo težkih etapah. Mi smo pripravljeni, poskušali bomo vse, mogoče štiri sekunde danes niso veliko, lahko pa se v par kilometrih jutri vse spremeni," je poudaril Hauptman.

Čeprav so s štirimi kolesarji slavili etapo, Američan Sepp Kuss v dresu Jumbo-Visme ni bil presenečen nad razpletom. "Nisem bil tako zelo presenečen. Tisti, ki so še ostali na dirki, so zelo močni in motivirani, da izkoristijo vsako priložnost. Danes so opravili sijajno delo, še posebej McNulty je na zadnjih dveh vzponih narekoval res močan ritem. Za nas je bilo dobro, da se je Jonas peljal s Pogačarjem do samega zaključka," je medijem razložil 27-letnik.

Preostali trije Slovenci tokrat vidnejših vlog niso odigrali. Jan Tratnik je zaostal 25 minut in 23 sekund in zasedel 78. mesto, njegov moštveni kolega pri ekipi Bahrain-Victorious Matej Mohorič in Luka Mezgec pa sta bila še slabih sedem minut počasnejša, uvrstila sta se na 124. oziroma 123. mesto.