Heras poln hvale na račun sorekorderja: 'Pete zmage ne gre odpisati'

Primož Roglič v letih 2019, 2020, 2021 in 2024. Roberto Heras v letih 2000, 2003, 2004 in 2005. To sta moža z največ skupnimi zmagami na španski pentlji. Kisovčan, ki bo oktobra praznoval 35. rojstni dan, bo tudi prihodnje leto med glavnimi favoriti, če se bo dirke udeležil. Zakaj če? Nobena skrivnost ni, da mu v izjemni karieri, v kateri je doslej zbral neverjetnih 92 zmag, najbolj manjka rumena majica na dirki po Franciji, ki jo bo zelo verjetno naskakoval tudi v prihodnji sezoni.

Alberto Contador je nedavno izrazil prepričanje, da je Roglič kljub zrelim kolesarskim letom (postal je tretji najstarejši s skupno zmago na tritedenski dirki) še vedno sposoben slaviti tudi na Touru. Heras pa je v pogovoru za cyclingnews.com spregovoril o možnostih kapetana Red Bull Bore-hanshgrohe, da prihodnje leto pride do rekordne pete rdeče majice.

Po mnenju 50-letnika iz španskega Bejarja bodo Rogličeve možnosti odvisno tudi ali predvsem od tega, ali se bo na startu pojavil bodisi Tadej Pogačar bodisi Jonas Vingegaard. "Vsi vemo, da sta Tadej in Jonas favorita na vsaki tritedenski dirki. Če bosta prihodnje leto prišla na Vuelto, bo naloga za Rogliča bistveno zahtevnejša," je prepričan Heras, ki je dodal:

"Ampak Roglič bo imel v vsakem primeru možnosti za zmago. Ni dvoma, da ko je govora o lovljenju skupnih zmag na Grand Tourih, Roglič natanko ve, kdaj mora napadati in kdaj mora hraniti svoje moči. Zato verjamem, da lahko pride do pete zmage. Ne glede na to, kdo bo na startu, Rogliča nikdar ne gre odpisati. Ima toliko kakovosti in odločnosti, da je vedno nevaren."