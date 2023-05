'Heroj z Višarij' dolgo ni vedel, ali so se sekunde izšle Rogliču v prid

"V imenu Slovenk in Slovencev ti v Bureku Olimpija iskreno čestitamo za tvojo nepozabno potezo in ti podarjamo burek celo leto zastonj. Burek najbolj paše z jogurtom, smo ti že danes prvega prinesli," je Jernej Tomazin pred našo kamero Mežnarju izročil nagrado. "Najmanj, kar lahko naredimo, ker podpiramo dobre zgodbe," je dodal.

Skromen Mitja si zagotovo zasluži to nagrado in naziv junak, pa čeprav sam svoje poteze ne vidi kot herojske. "Niti malo se nimam za tega heroja, ker verjetno bi čisto vsak, ki bi imel to priložnost, takemu super fantu pomagal," je dejal za oddajo Svet na Kanalu A .

V jutranjih urah sta, pravi Mežnar, s prijateljem odkolesarila do Trbiža, nato pa sta se odločila, da bosta pot do Svetih Višarij nadaljevala peš, tik ob trasi dirke. "Potem pa sva nekako sklenila, da poskusiva dati Primožu neko spodbudo tam, kjer je mogoče ne bo. Tako da je zgolj naključje, da sva pristala tam," pojasnjuje.

"Sem pač videl, da je Primož zelo v prazno na hitro nekaj zavrtel in sem si rekel, da to pa ne bo nič dobrega. In potem je še stopil s kolesa dol, potem pa ja, čisto refleksno sem samo hitro, kakor se je pač dalo, tekel dol do njega," opisuje, kako je tekmovalca skušal čimprej spraviti nazaj na progo, da lahko nadaljuje.

Brez mobilnega signala na progi

Najprej je sicer previdno počakal, da je do Rogliča prihitel mehanik, nato pa ga je pomagal potisniti proti cilju. Pa čeprav jim je, pripoveduje Mežnar, Primoževa mama dan prej to strogo prepovedala. "Pred tem smo se res srečali na vrhu Višarij in je med drugim omenila, da Primoža danes res ne smemo potiskati. Ampak glede na situacijo, ki se je zgodila, se pravi tehnična okvara, mislim, da je to bilo to čisto v redu," se smeji.

Plemenita gesta Mitje Mežnarja je kolesarju pomagala, da ga je takšna tehnična okvara stala zgolj 15 sekund. Mitja pa, kot pravi, zelo dolgo ni vedel, kakšen uspeh je Roglič dosegel: "Ker na tej progi ni bilo signala in je bilo zelo težko priti do podatka, ali je bilo dovolj in ali so te sekunde sešle njemu v prid."