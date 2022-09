'Hitro okrevaj, šampion'

Odstop Primoža Rogliča in nesrečne okoliščine, ki so pripeljale do padca na 16. etapi, po kateri je že končal letošnjo izvedbo Vuelte, so na družbenih omrežjih sprožile val naklonjenosti in občudovanja večnega kolesarskega borca. "Ali je še kdo, ki se tako bori na vsaki dirki, daje vse in pretrpi toliko kot Primož Roglič? Upam, da imajo vsa ta voščila zdravilno moč in vsaj malo olajšajo bolečino," je zapisal eden izmed uporabnikov na Twitterju.

Odločitev o Rogličevem umiku so v ekipi Jumbo-Visma sporočili prek Twitterja in se v čustvenem zapisu zahvalili za vse lepe trenutke, ki jih je Kisovčan pripravil. "Imel si velike cilje za zadnje dni dirke, na žalost ti ni bilo usojeno," so zapisali. Voščila in sporočilo o hitrem okrevanju so se začela zelo hitro vrstiti: "Sveta, kot ga poznamo, je konec," je zapisal eden od uporabnikov. "Trenutno še ne poznamo zmagovalca Vuelte (čeprav je očitno), zagotovo pa vemo, kdo je osvojil naša srca," je zapisal drug uporabnik. "Kmalu se spet vidimo," so zapisali pri konkurenčni ekipi Movistar. "Odhaja, naša srca odhajajo z njim. Močan objem in okrevanje. Vsa Španija je s teboj, Primož." PREBERI ŠE Primož Roglič končal dirko po Španiji