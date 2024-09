Huda nesreča mladega slovenskega kolesarja

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V nesreči sta bila poleg Jakoba Omrzela udeležena Italijan Jacopo Sasso in eden izmed motorjev organizatorja. Sprva so poročali, da je nesrečo zakrivil voznik motorja, pozneje pa, da je bil krivec varnostnik, ki je opozarjal na nevarnost na cesti.

Najhuje jo je skupil 18-letni Slovenec, ki je po poročanju italijanskih medijev ob veliki ureznini na vratu doživel srčni zastoj. Nemudoma so ga odpeljali v bolnišnico v La Spezii. Trener Nace Korošec je povedal, da je njegovo stanje stabilno ter da je pri zavesti in komunicira z okolico. Njegovo življenje ni več ogroženo. Sasso jo je odnesel s številnimi odrgninami, medtem ko si je motorist zlomil nogo in komolec.