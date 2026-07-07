Idealna etapa za ubežnike, v veliki skupini tudi Tratnik

Na Dirki po Franciji (je) bo na sporedu še ena razgibana etapa na obrobju Pirenejev med Carcassonnom in Foixom (181,9 km) s štirimi kategoriziranimi vzponi. Spomnimo, po zmagi na tretji etapi je v rumeno že odet slovenski kolesar in prvi favorit prestižne dirke Tadej Pogačar. Zanj je to bila 22. etapna zmaga na Touru. Do konca torkove etape je še dobrih 100 kilometrov.