Idealna etapa za ubežnike, v veliki skupini tudi Tratnik

Mehičan Isaac del Toro je v tretji etapi s slabimi 3900 višinskimi metri ob koncu pripravil teren za napad Tadeja Pogačarja v zadnjih nekaj 100 metrih etape, slovenski as pa je pokazal, da mu na krajših klancih v sprintu navkreber trenutno ni para. Drugo mesto je pripadlo Dancu Jonasu Vingegaardu, tretje pa Ekvadorcu Richardu Carapazu.
Za Pogačarja je bila to že 22. etapna zmaga na Touru, s čimer se je izenačil na petem mestu večne lestvice s Francozom Andrejem Darrigadom. Rekorder je Britanec Marc Cavendish, ki je zadnjo od svojih 35 zmag osvojil leta 2024.
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