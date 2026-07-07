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Idealna etapa za ubežnike, v veliki skupini tudi Tratnik

Pariz, 07. 07. 2026 14.37 pred 9 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.J.
Tour 2026

Na Dirki po Franciji (je) bo na sporedu še ena razgibana etapa na obrobju Pirenejev med Carcassonnom in Foixom (181,9 km) s štirimi kategoriziranimi vzponi. Spomnimo, po zmagi na tretji etapi je v rumeno že odet slovenski kolesar in prvi favorit prestižne dirke Tadej Pogačar. Zanj je to bila 22. etapna zmaga na Touru. Do konca torkove etape je še dobrih 100 kilometrov.

4. etapa Toura
4. etapa Toura
FOTO: Twitter

Mehičan Isaac del Toro je v tretji etapi s slabimi 3900 višinskimi metri ob koncu pripravil teren za napad Tadeja Pogačarja v zadnjih nekaj 100 metrih etape, slovenski as pa je pokazal, da mu na krajših klancih v sprintu navkreber trenutno ni para. Drugo mesto je pripadlo Dancu Jonasu Vingegaardu, tretje pa Ekvadorcu Richardu Carapazu.

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Za Pogačarja je bila to že 22. etapna zmaga na Touru, s čimer se je izenačil na petem mestu večne lestvice s Francozom Andrejem Darrigadom. Rekorder je Britanec Marc Cavendish, ki je zadnjo od svojih 35 zmag osvojil leta 2024.

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KOMENTARJI1

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Spijuniro Golubiro
07. 07. 2026 09.53
Jst mam pa zeleno majco
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